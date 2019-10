Anatylik Baránek: Demokratické jadro SaS nemá extrémny politický výtlak

V sobotu členovia strany, ktorí prišli na nominačný kongres do Jasnej, poslali Natáliu Blahovú, ktorá je aj šéfkou poslaneckého klubu SaS, preč zo strany.

Politického analytika Jána Baránka vylúčenie jej zarazilo. Najmä preto, že išlo o návrh v podstate neznámeho člena strany. „Ale určite k tomu došlo po dohode so Sulíkom. Interné dôvody na to sú rozhodne zaujímavejšie ako tie, ktoré sme sa dozvedeli,“ myslí si Baránek.

VIDEO: Blahová vysvetľuje, prečo pokladá SaS za nebezpečnú stranu.

„Je čas rozísť sa,“ vyhlásila po hlasovaní Blahová, keď za jej vylúčenie hlasovalo 83 zo 112 členov, ktorí prišli na kongres. O jej vylúčenie požiadal radový člen SaS Michal Sklienka z Dolného Kubína, podľa ktorého poškodzovala dobré meno strany. „Zdôvodnené to bolo tak, že pod mojím súkromným statusom som sa v diskusnom vlákne vyjadrila, že SaS je momentálne nebezpečná strana,“ hovorí Blahová. „Ak je moc sústredená u jedného človeka, ktorý má autokratické sklony, nie je bezpečné tej strane dôverovať. Všetko, čo je závislé na jednom človeku, nie je bezpečné,“ objasnila svoj výrok.

Sulík však po skončení kongresu povedal, že ho Blahovej vylúčenie mrzí, hoci počas dňa tvrdil, že bude hlasovať za jej odchod. „Osobne som ju do SaS pred desiatimi rokmi dotiahol. Žiaľ, jej správanie nedávalo inú možnosť. Ani človek, ktorý má veľké zásluhy a bezpochyby urobil kus roboty, nemôže sa dlhodobo a zámerne správať tak, že strane škodí. V tomto sme boli vždy nekompromisní,“ povedal.

Slová Blahovej, že SaS je nebezpečná, považuje Baránek za premotivované vyhlásenie. „Strana môže byť nebezpečná, ak má autoritárske vedenie a veľký verejný vplyv. Momentálne SaS nemá také preferencie, aby bola pre spoločnosť nebezpečnou,“ tvrdí s tým, že ak to Blahová myslela nejako inak, mala by to bližšie špecifikovať.

VIDEO: Sulík reaguje na vylúčenie Blahovej zo strany.

Po vylúčení Blahovej s ňou podľa Baránka malo odísť, na prejav protestu, celé Demokratické jadro SaS. „Zrejme ale má nejaké svoje záujmy, nie je to až taký homogénny prvok. Jeho prívrženci asi skôr očakávali, že ak sa stane to, k čomu došlo, tak sa zoberú a solidárne odídu s ňou. To, že tak neurobili, o niečom svedčí. Zatiaľ mi však nie je jasné, o čom,“ podotkol analytik.

Poznamenal, že najväčšie otrasy má SaS za sebou, aj keď existovali úvahy, že k jadru sa pridajú ďalší členovia strany. „Predvolebný pragmatizmus ale môže byť silnejší ako morálne či etické dôvody. Ľudia sú v politike na to, aby sa uplatnili so svojimi názormi a mali príslušné postavenie. Ak toto pred voľbami preváži, nevidím veľký priestor na ďalšie odchody,“ zhodnotil Baránek.

Rebelujúci členovia okolo platformy v sobotu vyhlásili, že o svojich krokoch budú informovať až v ďalších dňoch. Všetko je veľmi, veľmi čerstvé,“ podotkol podpredseda strany a jeden z iniciátorov platformy Ľubomír Galko.

Chyby a konkrétne výroky, ktoré Sulíkovi vyčítalo Demokratické jadro, nevidí Baránek ako problém. „Nikto nefunguje tak, že nerobí chyby, no niektoré sú fatálne a také Sulík momentálne neurobil,“ povedal.

Špekulácie o tom, že ho chceli vymeniť na predsedníckom poste sú podľa analytika irelevantné. Sulík si jednoducho potvrdil svoje postavenie a hovoriť o tom do nadchádzajúcich volieb už nemá žiadny význam.

Baránek je presvedčený, že Demokratické jadro by sa teraz skôr malo venovať svojej politickej budúcnosti. Ak by sa odtrhlo, ich šanca uspieť je ale momentálne nulová, keďže nie sú na kandidátke. „Nedá sa vylúčiť, že rokujú s niekým, ku komu by prešli. Šance by sa im tak otvorili, no otázne je, aký bude po nich dopyt. Nejde totiž, bez urážky, o ľudí s nejakým extrémnym politickým výtlakom,“ mienie politológ.

Sulíkovi podľa Baránka tiež tento stav neprospel a veľa záleží od toho ako povedie kampaň. Jej štart už avizoval od pondelka, čo Baránek vidí ako pragmatické rozhodnutie. „Sulík sa bude snažiť zahladiť spory, ktoré stranu sprevádzali. Či sa mu podarí prinavrátiť aspoň časť percent, ktoré dosiahol v minulých voľbách, ukáže budúcnosť,“ mieni.

Pripomenul, že dvojkou na kandidátke SaS je Lucia Ďuriš Nicholsonová, ktorá sa v ostatnom čase dosť profiluje aj nadobúdaním skúseností v europarlamente. „Spoznáva realitu v Bruseli, voči ktorému som už od nej zaregistroval aj veľmi kritické vyhlásenia. Týmto je ale známy tiež Sulík. Takáto dvojica na čele strany môže oslovovať najmä euroskeptických voličov, ktorých je na Slovensku dosť,“ povedal.

Či sa dostanú do parlamentu, odhadnúť nevie, lebo na scénu prichádzajú nové konkurenčné strany Tomáša Druckera a Štefana Harabina. Práve Vlasť by podľa neho mohla Sulíkovi odlákať euroskeptickejších voličov. „Ako to zamieša kartami, na to si ešte musíme počkať. Množina voličov na Slovensku totiž rastie oveľa pomalšie ako nám pribúdajú nové strany,“ uzavrel Baránek.