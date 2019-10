Kauza zmenky: Gál preveruje spisy sudkyne Maruniakovej

Preveruje aj výberové konanie sudkyne, ktoré bolo medializované. „Minister spravodlivosti tiež dôkladne zvažuje ďalší postup,“ dodáva ministerstvo na facebooku.

Sudkyňa Zuzana Maruniaková z petržalského okresného súdu je zrejme ďalšou v rade elitných právnikov, ktorí spolupracovali s Kočnerom. Minulý týždeň Denník N zverejnil komunikáciu zo šifrovanej aplikácie Threema medzi Kočnerom a už bývalou štátnou tajomníčkou ministerstva spravodlivosti Monikou Jankovskou (Smer).

Z komunikácie vyplýva, že Kočner tlačil na Jankovskú, aby mu zabezpečila rozsudok v jeho prospech. Na okresnom súde v bratislavskej Petržalke totiž vymáhal od bývalého majiteľa televízie Pavla Ruska a samotnej Markízy vyplatenie štyroch zmeniek v hodnote takmer 70 miliónov eur.

Sú to tie zmenky, ktoré podľa prokuratúry sfalšoval spolu s Ruskom a ktoré Kočnera dostali ešte koncom vlaňajšieho júna do väzby. Už prebehlo niekoľko súdnych pojednávaní.

Sudkyňou v prípade zmenky za 8,3 milióna eur je sudkyňa Maruniaková, ktorá v apríli 2018 už aj rozhodla v Kočnerov prospech. Keďže Rusko vyhlasuje, že je nemajetný, peniaze by mala vyplatiť televízia.

Zverejnené správy však hovoria, že Jankovská na základe Kočnerových pokynov Maruniakovú riadila.

„Takže treba zabrať so Zuzou, nech máme aspoň zarobené, lebo po voľbách už to nebude možné, je reálny kupec. Stačí mu jedno právoplatné rozhodnutie, nech nám uvoľní zmenku, a do 10 dní má posudok. A na január môže vyhodiť pojednávanie,“ Kočner zadal úlohu Jankovskej.

Neskôr ešte zdôrazňoval, že pojednávanie nesmie byť odročené. „Nie, lebo ju sama zaj…em ????? Sľúbila to. Viackrát. Ja som z nej urobila to, čo je a prišiel čas splatiť dlh!!!!! Sľúbila to a sama dala návod a postup, ktorý si dodržal. Tak prišiel čas, aby teraz ona dodržala, čo sľúbila!” odpovedala mu Jankovská.

Kočner žiadal službičky od Maruniakovej aj počas samotného pojednávania.

„Ahoj. Skúsiš sa opýtať Zuzy, či bude mať na Slinu (Kočnerov spoluobžalovaný Pavol Rusko v kauze falšovania zmeniek, pozn. red.) nejaké otázky. A či ich vieme dostať dopredu, aby sme ho namodelovali. Samozrejme že nebude vedieť, že sú od nej, nejaké ešte pridáme a prejdeme s ním, že čo sa ho môžu (protistrana) pýtať,“ písal Kočner.

„Nech robí, čo má, lebo skončí ‚na Kuciaka',“ mal dokonca Jankovskej napísať práve v čase, keď sa verejnosť dozvedela o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej.