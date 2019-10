Timotej Zuzula: Kočnera sme cielene nevyhľadávali

Chápadlá Mariana Kočnera nesiahali len do najvyšších politických kruhov, svoj vplyv sa snažil preniesť aj na niektorých športovcov. Pred pár rokmi sa zameral na špičkovú slalomárku Veroniku Velez-Zuzulovú, ktorá mala problémy so Slovenskou lyžiarskou asociáciou (SLA). Zašlo to až tak ďaleko, že naša reprezentantka mu podpísala splnomocnenie na uzatváranie dohôd, vymáhanie nárokov či prijímanie listov. Jej otec Timotej Zuzula porozprával, ako to celé vzniklo.