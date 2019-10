Návrh zrušenia milostí v kauze Technopol neprešiel ústavnoprávnym výborom

Ústavnoprávny výbor Národnej rady (NR) SR v pondelok neodobril návrh, ktorým by mohli zrušiť milosti v tzv. kauze Technopol. Mal by to umožniť ústavný zákon, ktorého návrh predložili poslanci za OĽaNO, právna norma sa aktuálne nachádza v druhom čítaní.