Majú v epidémi osýpok prsty aj lekári?

Od začiatku mája do polovice októbra minulého roka bolo na východe Slovenska evidovaných 446 prípadov osýpok. Z toho 428 bolo v okrese Michalovce a 18 v okrese Sobrance. Úrad verejného zdravotníctva (ÚVZ) odhalil, že epidémia takéto rozmery dosiahnuť nemusela. „Zaznamenali sme významne vyšší podiel ochorení u osôb očkovaných jednou alebo dvomi dávkami očkovacej látky proti osýpkam v rámci pravidelného povinného očkovania, ako je európsky priemer. Táto skutočnosť nás viedla k tomu, aby sme sa pokúsili objasniť príčiny tohto stavu,“ vysvetlila Daša Račková, hovorkyňa úradu.

Ako prví vyslovili podozrenie, že niečo nie je v poriadku, infektológovia, ktorí sa o pacientov starali v michalovskej nemocnici. Skúmali totiž, či majú pacienti protilátky aj proti ostatným chorobám, ktoré sú súčasťou vakcíny proti osýpkam. Protilátky nemali vytvorené ani proti jednej.

Vzorky 103 pacientov preto úrad zaslal na dodatočné laboratórne vyšetrenia. V ich krvi mali byť prítomné protilátky, ktoré sa vytvoria pri očkovaní MMR, teda vakcínou proti trojici ochorení – mumpsu, ružienke a osýpkam. „Až 81 vyšetrených vzoriek na protilátky proti ružienke bolo negatívnych. Vzhľadom na tieto výsledky nemožno vylúčiť, že tieto osoby neboli očkované, napriek údaju o očkovaní MMR vakcínou v ich zdravotnej dokumentácii,“ skonštatovala Račková.

Zložka proti ružienke je vysoko imunogénna, ak by boli deti naozaj očkované, vyšetrenie by to preukázalo. Povinné očkovanie takzvanou MMR vakcínou je dvojfázové. Prvú vakcínu dostávajú v súčasnosti deti medzi 15. až 18. mesiacom života, preočkovanie je u detí v jedenástich rokoch. Najväčšiu časť pacientov počas epidémie tvorili práve deti a mladí ľudia od 0 do 19 rokov.

Úrad môže skontrolovať len jedného lekára

Hlavný hygienik Ján Mikas sa preto obrátil na Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou (ÚDZS) a Úrad Košického samosprávneho kraja, aby nesúlad medzi zdravotnou dokumentáciou a skutočným stavom chorých na osýpky v oboch okresoch preskúmal. „O výsledkoch šetrení nemá Úrad verejného zdravotníctva doposiaľ spätné informácie,“ spresnila Račková. Zdôraznila, že pre epidémie úrad opakovane žiada najmä všeobecných lekárov pre deti aj dopelých o ostražitosť a dôsledné vedenie zdravotnej dokumentácie.

Úrad v tejto súvislosti už preveruje jedného detského lekára v rámci Košického kraja. „Tento dohľad stále prebieha, preto nemôžeme zverejňovať bližšie informácie,“ reagovala hovorkyňa úradu Radoslava Muchová. Mikas dal podnet na šiestich poskytovateľov zdravotnej strarostlivosti, u piatich však nebolo možné vykonať kontrolu. „Buď poskytovateľ od času očkovania zmenil IČO, resp. právnu formu, teda zanikol, alebo očkovanie prvou dávkou proti osýpkam prebiehalo pred rokom 2005, pred vznikom úradu, teda v časovom období, ktoré v zmysle legislatívy nie je možné zo strany úradu dohliadať,“ vysvetlila pre Pravdu Muchová. Takéto prípady však môže preveriť župa.

Pripomenula, že ak sa ukáže, že zdravotná dokumentácia obsahuje písomný záznam o očkovaní spolu s nalepeným štítkom z ampulky s očkovacou látkou, úrad nemá ako preukázať, že pacienti neboli očkovaní. „Vychádzame zo skutočnosti, že zápis v zdravotnej dokumentácii musí byť v zmysle zákonov pravdivý,“ dodala Muchová. Nezrovnalosti v zdravotnej dokumentácii tak nespadajú pod kompetenciu úradu, ale podľa hovorkyne pod Košickú župu.

„Ak je v zdravotnej dokumentácii záznam, že pacienti boli očkovaní, mohlo ísť o viaceré skutočnosti, ktoré mohli ovplyvniť následný negatívny sérologický status pacientov – môže to byť nepravdivý údaj v zdravotnej dokumentácii, ale aj nesprávne skladovanie očkovacej látky, neúčinná očkovacia látka v ampulkách či chybná šarža očkovacích látok, čo úrad nemá ako zistiť,“ priblížila Muchová. Vakcína by mala byť skladovaná v tme a pri teplote + 2 až + 8 stupňov.

Falšovaná zdravotná dokumentácia?

Ak sa preukáže, že lekár pochybil, župa mu môže uložiť pokutu do výšky 9 958 eur. „V prípade vážneho pochybenia je kraj oprávnený odňať až povolenie na prevádzkovanie zdravotníckeho zariadenia,“ zdôraznila Anna Terezková, hovorkyňa župy. Dodala, že kontrolu samospráva začala jednak na základe podnetu hlavného hygienika, ale aj na základe podozrenia o možnom porušení povinnosti pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti.

„Prešetrovaní sú v tejto súvislosti dvaja poskytovatelia zdravotnej starostlivosti,“ spresnila hovorkyňa. Kraj ako kontrolný orgán bude podľa nej kontrolovať zdravotnú dokumentáciu všetkých pacientov, či u nich bola v minulosti použitá očkovacia látka, alebo došlo k falšovaniu zdravotnej dokumentácie.

O najväčšej epidémii v oblasti bývalého Československa za minimálne posledné dve dekády hovorí primár infektológie z michalovskej nemocnice Štefan Žamba. „Je tam dôvodné podozrenie, že niečo nebolo vykonané tak, ako malo byť. To už je súčasťou vyšetrovania. My sme zisťovali len to, či pacient má protilátky proti ostatným chorobám, ktoré sú súčasťou trojvakcíny v rámci osýpok a zistili sme, že niektorí pacienti ich nemali vôbec. Je preto dôvodné podozrenie, že asi neboli očkovaní,“ uviedol pre Zdravotnícke noviny.