Pediater Moro: Čierne ovce sú v každej profesii

Ako vnímate zistené podozrenia?

Z pohľadu lekára je to nemorálne a neetické. Čisto teoreticky je to však možné, objednám si vakcínu, nálepku dám do karty a látku vylejem do umývadla. Alebo možno nastala situácia, že rodičia dieťa nechceli očkovať a našli ochotného lekára, ktorý im napriek tomu záznam do karty dal – čisto teoreticky aj to je možné. Môže sa stať, že medzi pediatrami sú aj takí ľudia. Samozrejme, môže sa v ojedinelých prípadoch stať, že pacient po zaočkovaní nevykazuje z rôznych dôvodov jednoznačné protilátky a neznamená to, že dieťa nebolo očkované. V tomto prípade by som sa však priklonil k verzii, že pochybil lekár. Jednoducho, v každej profesii sa vyskytujú čierne ovce. Žiaľ, ľudský faktor a zlyhanie človeka či iné skutočnosti sa môžu podpísať pod to, že pediater sfalšuje zdravotnú dokumentáciu.

Mário Moro, viceprezident Asociácie súkromných lekárov.

Bude asociácia v tomto smere vyvíjať aktivity, aby k podobným situáciám nedochádzalo?

To asi nie. Asociácia nemá oficiálne informácie a, navyše, naše stanoviská majú odporúčací, nie záväzný charakter. Pravidelne však s lekármi komunikujeme, informujeme ich napríklad o legislatívnych zmenách a podobne. Ale čo už ktorý lekár robí, na to dosah nemáme.

Môžu byť deti očkované aj neskôr, ako stanovuje očkovací kalendár? Môže mať odklad zdravotné dôsledky?

Keď si vezmeme očkovanie vo všeobecnosti, všade vo svete sa používajú rovnaké vakcíny, pretože zopár firiem nimi zásobuje celý trh. Schémy očkovania sú však rôzne, čiže to, čo u nás dávame trikrát do určitého veku, inde dávajú tri razy do úplne iného veku. Je to dané výskytom epidemiologických situácií, históriou krajiny, čiže inak časovo naplánované očkovanie je v poriadku. To sa stáva aj pri epidemiologických situáciách, keď sa zvolí neštandardná schéma očkovania. Pri očkovaniach je to bežné. Veď napríklad aj v minulosti sme očkovali trojročných proti tetanu, dnes už neočkujeme. Očkovacia schéma sa môže meniť a zmeniť, nie je striktne daná. Zdravotné komplikácie pri posunutom očkovaní nepredpokladám. Sú určité pravidlá, kedy a v akých intervaloch sa vakcíny podávajú, a to sa vo všeobecnosti dodržiava.