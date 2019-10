Historické kúpele Grössling v Bratislave čaká rekonštrukcia

„Bratislava nemá žiadne tradičné kúpele a som presvedčený, že treba tejto stavbe vrátiť život. Momentálne sa robí zadanie, ako má tento priestor fungovať. Prípravné práce už prebiehajú a inšpirujeme sa napríklad Budapešťou,“ uviedol primátor Bratislavy Matúš Vallo pre tablet.tv.

Mesto v minulosti prenajalo miesta kúpeľov súkromnej firme, ktorá s nimi desať rokov nič neurobila a nakoniec aj po súdnych dohrách sa pred dvoma rokmi vrátili kúpele do majetku mesta. „Je dnes na nás, akým spôsobom bude osud tejto stavby pokračovať. Našťastie na to máme MIB, ktorého úlohou je doviesť a odovzdať víťazný projekt zo súťaže na tieto kúpele,“ povedal Vallo.

Metropolitný inštitút v súčasnosti pracuje na príprave rekonštrukcie kúpeľov a na samotnej príprave architektonickej súťaže. „Čo sa týka zmien, snažíme sa ponoriť do konceptu kúpeľov. Snažíme sa vytypovať prvky a zachovať tie, ktoré by boli použiteľné aj v súčasnosti,“ uviedla Katarína Bergerová z MIB. Plány zachovania pôvodných prvkov sa týkajú aj historického komína, ktorý postavili ešte v roku 1914. Komín chcú po revízií obnoviť do pôvodného stavu.

Zámerom mesta je vyhlásiť v januári 2020 medzinárodnú súťaž, ktorej výsledky by mali byť známe v polovici budúceho roka, keď by mala byť podpísaná aj zmluva s víťazom súťaže. Jedným z cieľom súťaže je, aby sa do kúpeľov navrátila ich pôvodná funkcia. O víťazovi má rozhodovať medzinárodná porota.

Budovu kúpeľov Grössling postavili v roku 1895 pod názvom Bad Pozsony podľa projektu viedenského architekta Alberta Svobodu a boli v nej sedacie a vaňové kúpele. V roku 1914 rozšírili kúpele o nové krídlo, v časti budovy orientovanej k Dunaju vybudovali aj šermiarsku sálu. V roku 1917 Priemyselná banka predala kúpele Prešporskej obchodnej a úvernej banke a kúpele Pozsony sa zmenili na akciovú spoločnosť Grössling. Posledné rozširovanie kúpeľov bolo v rokoch 1929 a 1930, keď sa kúpele rozrástli o nové byty. V roku 1946 odkúpilo kúpele mesto. V roku 1994 po takmer sto rokoch kúpele zatvorili pre havarijný stav.