Zástupcovia pacientov hovoria o drahých liekoch

Doplatky za niektoré onkologické, neurologické, psychiatrické či diabetické lieky stúpnu od začiatku októbra, ďalšia podobná vlna príde v januári. Upozornila na to Asociácia na ochranu práv pacienta.

Podľa jej prezidentky Márie Lévyovej počet ľudí, ktorí sa začali v tejto súvislosti obracať na asociáciu, stúpol. Poukázala, že revízia úhrad liekov, čiže pravidelné prehodnocovanie cien, sa v októbri prejaví zvýšením doplatkov o niekoľko desiatok eur za balenie. V hraničnom prípade pri ochorení rakoviny krvi sa suma pohybuje vo výške 2166 eur za balenie.

V januári, keď by mala vstúpiť do platnosti ďalšia revízia, podľa predbežných analýz hrozí zvyšovanie doplatkov v oblasti neurológie, a to pre pacientov s epilepsiou, ale aj sklerózou multiplex. Následky taktiež pocítia pacienti s transplantáciami, ale aj s diabetom a schizofréniou.

Tento proces sa podľa asociácie opakuje druhý rok a zatiaľ sa vždy podarilo dosiahnuť kompromis, teraz však začína zlyhávať. „Chápeme výchovný efekt doplatku, ktorý niektorých pacientov upozorní na fakt, že žiaden liek nie je zadarmo a niekto ho jednoducho zaplatiť musí. Sú však prípady, keď je doplatok neakceptovateľný z medicínskych, ale aj sociálnych dôvodov,“ zdôraznil viceprezident asociácie Dominik Tomek.

Argument ministerstva zdravotníctva, že v každej skupine je liek bez doplatku, podľa Tomeka neobstojí. „Pravda je taká, že v týchto úhradových skupinách, kde došlo k zvýšeniu doplatku, je až 70 percent úhradových skupín, ktoré obsahujú nenahraditeľné liečebné alternatívy,“ komentovali zástupcovia pacientov s dôvetkom, že v skupine je síce liek bez doplatku, ale z medicínskeho hľadiska zameniteľný nie je.

Zdravotnícky rezort si nemyslí, že po zmenách bude liečba pre pacientov nedostupná. „Ministerstvo vykonáva pravidelnú revíziu úhrad raz za tri mesiace tak, aby pacienti nemuseli zmeniť liek, na ktorý sú zvyknutí. Výrobcovia majú možnosť iniciatívne reagovať, napr. podaním cenového návrhu a aj takouto formou znížiť doplatok za daný liek,“ uviedla hovorkyňa rezortu Zuzana Eliášová.

Pripomenula, že januárovú revíziu podpíše ministerka Andrea Kalavská 15. októbra a následne bude zverejnené rozhodnutie. To farmaceutické firmy môžu namietať.,,Proti rozhodnutiu sa môžu účastníci konania odvolať do 7 dni od vydania rozhodnutia," podotkla Eliášová.