Kiska bez platu aj ochranky? Exprezident to rešpektuje, ale vidí aj pokrytectvo

Prečo zostane Kiska bez platu a ochranky? Prečo to neodmieta ani opozícia? Odobratie výhod exprezidentovi komentujú Tibor Bernaťák (SNS), Róbert Madej (Smer) a Ondrej Dostál (SaS).

Autorom novely je poslanec Peter Kresák, a zmenu odôvodňuje platnou úpravou, ktorá nepočíta so situáciou, že bývalý prezident vstúpi do aktívnej politiky. „Cieľom je zabezpečiť rovnosť v politickej súťaži,“ povedal pre TV Pravda Róbert Madej (Smer). „V politike mi nikdy nešlo o žiadne peniaze ani výhody, rozdal som celý prezidentský plat 300-tisíc eur rodinám v núdzi. Ak by som dostával plat za výkon ústavnej funkcie, peniaze by som opäť rozdal. Pre zaujímavosť vo vláde je človek, ktorý má dva platy – výsluhový dôchodok a plat ministra, ale koalícia to zákonom nerieši. Tu sa ukazuje jej pokrytectvo. Peniaze samozrejme pánovi ministrovi doprajem,“ reagoval pre denník Pravda na iniciatívu koalície Andrej Kiska.