Šéf Lynx komanda Hamran mieri do Európy

Pamätná je aj akcia Gondola z leta 2016. Po nočnom zásahu skončilo vtedy vo väzbe 22 členov bratislavskej zločineckej skupiny piťovci. Šéf tohto špeciálneho policajného útvaru Štefan Hamran sa ako prvý Slovák stal predsedom združenia protiteroristických jednotiek Atlas. Do štvorročnej funkcie ho zvolili zástupcovia 38 špeciálnych jednotiek krajín EÚ, Švajčiarska, Nórska a Islandu začiatkom októbra v Helsinkách. Hamran pripomína, že Atlas je elitný spolok, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti boja proti terorizmu.

Vedeli ste, že o vás uvažujú v súvislosti s touto funkciou?

Áno. S touto ponukou ma oslovili viacerí zástupcovia našej komunity. Definitívne som sa rozhodol kandidovať až po návšteve súčasného predsedu Atlas, pána Bernarda Treibenreifa na našom útvare. Informoval ma, že predbežne komunikoval s viacerými veliteľmi na tému mojej kandidatúry. Ich reakcie boli pozitívne. Okrem iného ma potešila aj podpora zo strany Salzburského fóra (platforma stredoeurópskych krajín pre otázky bezpečnosti, pozn. red.), ktoré ma navrhlo ako svojho spoločného kandidáta.

Do akej miery je to ocenenie Lynx komanda a do akej miery vás osobne?

Volí sa vždy konkrétny veliteľ špeciálnej jednotky, je to však zároveň uznanie práce celého kolektívu, ktorý zastupuje. Atlas je elitný spolok, ktorý má bohaté skúsenosti v oblasti boja proti terorizmu. Štandardné operačné postupy, ktoré používame na riešenie vysokoprofilových incidentov vrátane terorizmu sú vytvárané na základe praktických skúseností týchto jednotiek. Tieto postupy sa nacvičujú na spoločných medzinárodných cvičeniach. Považujem za dôležité zdôrazniť, že príslušníci nášho útvaru viac ako 10 rokov vykonávali ochranu diplomatického personálu veľvyslanectva Slovenska v irackom Bagdade. Pôsobili v mimoriadne nebezpečnom prostredí, kde prebiehal vojenský konflikt.

Aké máte plány a ciele v novej funkcii?

Budem sa snažiť samozrejme nadviazať na úspešné predsedníctvá mojich predchodcov. V súčasnosti nás čakajú výrazne väčšie výzvy ako v minulosti. Atlas sa postupne inštitucionalizuje. Rozbieha sa proces postupného spájania sa so štruktúrami Europolu. V týchto mesiacoch prebiehajú výberové konania na funkcie národných expertov a vedúceho podporného úradu Atlas (Atlas Support Office) pod krídlami Centra boja proti terorizmu v rámci agentúry Europol. Vytvárame výkonný výbor Atlasu (Atlas Executive Bureau), ktorý bude zložený výlučne z príslušníkov Lynx Commanda. Výbor bude zabezpečovať administratívne, technické, finančné a organizačné záležitosti Atlasu. Za svoju činnosť zodpovedá predsedovi Atlasu. Predseda a výkonný výbor Atlasu zastupujú túto komunitu aj pred Európskou komisiou a Europolom.

Budete aj naďalej šéfom Lynx Commanda?

Táto funkcia je priamo viazaná na osobu veliteľa špeciálnej jednotky členskej krajiny Európskej únie. Ide o kumulovanú funkciu a z uvedeného dôvodu budem naďalej pôsobiť aj ako veliteľ Lynx Commanda.

Čo vaše predsedníctvo môže priniesť Slovensku?

Úspešné zvládnutie predsedníctva samozrejme zvyšuje kredibilitu nášho útvaru v tomto elitnom spolku. Vzhľadom na to, že útvar roky predsedá expertnej skupine Building, máme možnosť na Slovensku vybudovať jedno z troch centier excelentnosti zamerané na problematiku riešenia vysokoprofilových incidentov v zastavaných oblastiach, ktoré sa čiastočne môže financovať z európskych rozpočtových prostriedkov. Časť našich poznatkov (taktických, technických) posúvame na špecializované policajné útvary priamo alebo prostredníctvom útvaru zodpovedného za ich výcvik. Budeme zodpovední nielen za to, akou formou sa bude realizovať v budúcnosti spolupráca členských jednotiek, ale budeme mať zároveň dosah na formu a obsah spolupráce so špeciálnymi jednotkami mimo Európskej únie. Prebiehajú rokovania o možných formách spolupráce so špeciálnymi jednotkami zo Singapuru, Izraela a Spojených štátov amerických.

Čakajú Lynx Commando nejaké zmeny v súvislosti s reorganizáci­ou NAKA?

Nemám informácie o tom, žeby sa pripravovali akékoľvek organizačné alebo personálne zmeny v našom útvare.