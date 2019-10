Sulíka opúšťa Demokratické jadro SaS, odchádza asi 30 ľudí

„K dnešnému dňu vystupujem zo strany Sloboda a Solidarita – takéto prosté oznámenia prichádzajú do Liberálneho domu z rôznych kútov Slovenska,“ uviedli členovia Demokratického jadra SaS na sociálnej sieti. Odhadom má ísť zhruba o tridsať ľudí a pravdepodobne pribudnú ďalší.

„Strana SaS sa totiž zmenila. Stratila morálny kompas. Nedokázali sme tomu zabrániť, pretože ešte neprecitol dostatočný počet členov. Je nám to veľmi ľúto,“ uviedla názorová platforma.

Strana SaS na sobotňajšom nominačnom kongrese v Jasnej schválila kandidačnú listinu do budúcoročných parlamentných volieb. Členovia Demokratického jadra SaS na nej neboli. Kongres tiež rozhodol o návrhu na vylúčenie Natálie Blahovej zo strany.

Šéf liberálov Sulík vyzval členov platformy Demokratické jadro SaS okolo Ľubomíra Galka a Jozefa Rajtára, aby vystúpili zo strany.

Podľa posledného prieskumu verejnej mienky, ktorý koncom septembra realizovala agentúra FOCUS by sa SaS dostala do parlamentu so ziskom šiestich percent. Na hranici zvoliteľnosti bola strana aj podľa ďalšieho prieskumu agentúry Focus z 19. septembra, v ktorom by ju volilo 6,8 percenta opýtaných.