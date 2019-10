Sulík: Nechápem, ako mohli spáchať politickú samovraždu

Sulík povedal, že zo strany odišlo 21 členov a 23 nových sa prihlásilo. Medzi novými je napríklad Juraj Droba alebo Martin Klus. Sú to ľudia, ktorí sa nehlásili do SaS predtým kvôli Ľubomírovi Galkovi. Boli ustanovení dvaja noví podpredsedovia, Karol Galek a Branislav Gröhling, sú aj kanadidátmi do NR SR.

Sulík vyhlásil, že nechápe, ako mohli ľudia z Demokratického jadra spáchať politickú samovraždu. Súčasne sa vyslovil, že je rád, že odišli. Dvakrát ich na to vyzýval, podľa neho škodia strane. Mrzia ho ich nedôstojné reakcie. Podľa Sulíka to nebol hodnotový konflikt, ani nešlo o zachovanie charakteru strany.

„Nerozumiem, čo hnalo týchto ľudí, aby sa vyšachovali zo strany,“ povedal a uistil, že teraz sa v strane budú venovať volebnej kampani.

Stranu SaS opustili dnes po včerajšom odchode podpredsedníčky Jany Kiššovej ďalší členovia Demokratického jadra SaS. Zo strany vystupuje podpredseda Ľubomír Galko, poslanci Jozef Rajtár, Miroslav Ivan, Vladimír Sloboda, Renáta Kaščáková, Radoslav Pavelka i člen strany Pavol Kubiš. Informujú o tom na sociálnej sieti s tým, že odchádzajúcich je približne 30 a zrejme pribudnú ďalší.