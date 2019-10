Ombudsmanka chce riešiť práva žien v nemocniciach aj voľby zo zahraničia

Patakyová poukazuje na porušovanie práv žien v pôrodniciach. Ministerstvu zdravotníctva už adresovala opatrenia, ktoré by malo prijať, aby sa zvýšil štandard pôrodnej starostlivosti.

Nezákonnou sterilizáciou rómskych žien sa ombudsmanka začala zaoberať už v roku 2018. Podľa nej je sterilizácia na Slovensku stále. Nie je vytvorený mechanizmus, rozsah ani množstvo zásahov v tejto problematike. Ženám sa nedostáva ani adekvátnej satisfakcie po tomto zákroku. „V tejto súvislosti som vydala stanovisko, v ktorom žiadam, aby sa predstavitelia SR začali intenzívne zaoberať problematikou protiprávnych sterilizácií, prevzali za ne zodpovednosť a prijali osobitnú právnu úpravu, ktorá by ich odškodnila,“ uviedla Patakyová.

Ochrankyňa práv sa stretla aj so Slovákmi žijúcimi v zahraničí, ktorí poukazovali na nedostatočné volebné práva. „Upozornili ma aj na to, že klesá počet osôb, ktoré sa hlásia k statusu Slováka žijúceho v zahraničí, a to v dôsledku nie príliš proaktívnej politiky k tejto téme,“ hovorí. Ministerke vnútra Denise Sakovej (Smer) adresovala odporúčanie o možnosti voliť zo zahraničia prostredníctvom pošty alebo elektronicky.

V druhej polovici svojho funkčného obdobia sa chce Patakyová venovať aj právam párov rovnakého pohlavia, ktoré na Slovensku podľa nej nemajú žiadnu právnu úpravu a nemajú ani minimálny štandard.

„Bezbariérovosť bola predmetom prieskumu v kancelárii v uplynulom období vo vzťahu k úradom a školám. V súčasnosti pripravujeme bezbariérovosť vo vlakoch,“ pripomenula ombudsmanka. Cez dotazníkový prieskum chcú požiadať osoby, ktoré využívajú túto formu dopravy, aby uviedli svoje skúsenosti s bezbariérovosťou vo vlakoch. Následne prieskum kancelária vyhodnotí a premietne do právnej stránky.