Prokurátor nemá zákonnú lehotu na posúdenie návrhov obhajoby Kočnera

V stredu to uviedol obhajca Marek Para. Vyšetrovateľ čiastočne do dnešného dňa napravil neúplnosti spisu s tým, že vo zvyšných častiach, v ktorých je spis neúplný a v ktorých je porušované právo na obhajobu, sme podali výhrady a námietky, o ktorých pre ich početnosť bude v najbližšej dobe musieť rozhodnúť prokuratúra, povedal obhajca. Prokurátor nemá žiadnu lehotu, aby v prípade námietok a návrhov na ďalšie dokazovanie rozhodol. Má však lehotu na podanie obžaloby na Špecializovaný trestný súd v Pezinku (ŠTS) do konca októbra. Na záver toho mesiaca by inak musel požiadať o predĺženie kolúznej väzby Mariana Kočnera, ktorá uplynie koncom novembra.

Para mal pôvodne ukončiť oboznamovanie sa s výsledkom vyšetrovania v piatok (4. 10.). Pretože spis nebol úplný, vyšetrovateľ mu poskytol dodatočnú lehotu na oboznamovanie sa so spisom do stredy 9. októbra, a to približne do 18.00 hodiny.

Podľa stredajšieho vyjadrenia Paru okrem námietok odporúča obhajoba doplnenie dokazovania k preukázaniu nezákonnosti aplikácie Threema a výsluchy znalcov. Kočner a ja máme záujem preukázať nevinu, čo nám doteraz umožnené nebolo. Kočner kategoricky obvinenia v prípade poškodených Kuciaka a Kušnírovej odmieta, zdôraznil Para. V spise podľa jeho slov absentuje naďalej viacero vecí, ako napríklad európske vyšetrovacie príkazy.

Dozorový prokurátor ÚŠP predpokladá podanie obžaloby na Kočnera v prípade vraždy investigatívneho novinára a jeho snúbenice na Špecializovaný trestný súd v Pezinku do konca tohto mesiaca. Informovala o tom v pondelok (7. 10.) hovorkyňa ÚŠP Jana Tökölyová.

Rovnako ako Para, aj právni zástupcovia poškodených Daniel Lipšic a Roman Kvasnica, mali možnosť predtým sa oboznámiť s výsledkami vyšetrovania. Obhajcovia poškodených nemali ďalšie návrhy na dokazovanie. Podľa Lipšica zámerom prokuratúry bolo nežiadať o ďalšie predĺženie väzby, ale podať obžalobu ešte v predĺženej lehote väzby.

Mariana Kočnera obvinili z objednávky vraždy novinára Kuciaka, pri ktorej zomrela aj jeho snúbenica, 8. marca tohto roka. Kuciakovu likvidáciu si mal objednať pre jeho novinársku prácu. Voči obvineniu podal Para na ÚŠP sťažnosť, ktorú ÚŠP v apríli zamietol. Len nedávno ÚŠP opätovne zamietol sťažnosť Kočnera voči obvineniu.

Kočner sa dva razy neúspešne pokúšal dostať z väzby, čo mu zamietol ŠTS a následne Najvyšší súd SR. Naposledy svoju žiadosť o prepustenie z väzby v júni vzal späť.

