Lekári z Mickiewiczovej uvažujú o odmietnutí pohotovostí

Zdroj z prostredia Univerzitnej nemocnice Bratislava Pravde potvrdil, že výpovede lekárov „visia vo vzduchu". „Čaká sa, aké budú výplaty. Ak školskí zamestnanci, teda tí, čo majú plný úväzok na lekárskej fakulte a polovičný v nemocnici, prestanú slúžiť, dôjde k vážnemu ohrozeniu dvadsaťštyriho­dinovej služby,“ uviedol lekár, ktorý si neželal zverejniť meno.

Školským zamestnancom sa podľa kolektívnej zmluvy od septembra zmenilo odmeňovanie za pohotovosť a práve to je kameňom úrazu. Predchádzajúce roky mali na pohotovostné služby inú zmluvu ako ich zdravotnícki kolegovia. Po novom sa pristúpilo k rovnakému princípu ohodnocovania obidvoch skupín. „Z toho vyplýva viacero organizačných problémov a tým bude aj finančné ohodnotenie pre školských zamestnancov nižšie, ako bývalo,“ povedal zdroj z nemocnice.

Klasické výpovede však nehrozia, školskí zamestnanci „len“ nebudú ochotní vykonávať pohotovostné služby – jednoducho sa do nich nezapíšu. Doplatia však na to ostatní, už aj tak vyťažení lekári. Sankcionovať za to školských zamestnancov si nemocnica dovoliť nemôže. Zrušením ich úväzku či definitívnymi výpoveďami by dostala kliniky do ešte ťažšej situácie. „Nikomu súčasný stav neprospieva, zatiaľ sa však bezproblémovo pracuje. Služby na október sú rozpísané. Otázne je, čo bude v ďalších mesiacoch,“ doplnil lekár.

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský vysvetlil, že lekári v Univerzitnej nemocnici sú rozdelení na zamestnancov nemocnice a zamestnancov Lekárskej fakulty UK Bratislava. K obidvom skupinám je rozdielny prístup a z toho vznikajú aj problémy. Tie by sa vyriešili, keby všetci patrili pod Univerzitnú nemocnicu a mali by rovnaké ohodnotenie.

„Ministerstvá školstva a zdravotníctva si ich medzi sebou pohadzujú. Jeden tvrdí, že ide o zamestnancov druhého rezortu a opačne. Tí ľudia na to potom doplácajú,“ reagoval Visolajský. Snahy, aby všetci mali štatút univerzitného zamestnanca, sú tu už roky, zatiaľ bez úspechu. Šéf lekárskych odborárov dodal, že podobný problém má aj Univerzitná nemocnica vo Viedni. V nemocnici pracujú aj učitelia vysokej školy, ktorí zabezpečujú praktickú prípravu študentov – medikov – a robia tiež výskum. Okrem toho poskytujú zdravotnú starostlivosť rovnako ako zamestnanci nemocnice.

Denník Pravda sa oboch rezortov opýtal, či budú túto situáciu riešiť. Ministerstvo zdravotníctva posunulo naše otázky Univerzitnej nemocnici. Jej vedenie tvrdí, že o plánovanom vypovedaní služieb lekárov nevie. Minulý týždeň malo stretnutie s vedúcimi pracovníkmi jednotlivých kliník a oddelení, na ktorom nemala byť zo strany lekárov prezentovaná žiadna sťažnosť. „Čo sa týka rozvrhu služieb, tie má na starosti vedúci zamestnanec danej kliniky či oddelenia. UNB dodržiava Zákonník práce a riadi sa kolektívnou zmluvou. Akákoľvek služba navyše je na slobodnom rozhodnutí lekárov, tieto služby sú im hradené,“ podčiarkla hovorkyňa nemocnice Eva Kliská.

„Je zrejmé, že nie je možné presne oddeliť, kedy a pre koho zamestnanci, ktorí majú pracovný úväzok s vysokou školou aj nemocnicou, pracujú,“ reagoval tlačový odbor ministerstva školstva s tým, že k tejto téme mali už niekoľko pracovných stretnutí.

Lekári už dlhšie poukazujú na nedostatok personálu a vyčerpávajúce služby, pričom niektoré trvajú v kuse aj 32 hodín. Podľa Zákonníka práce by mal ísť lekár po 8,5-hodinovej službe domov zregenerovať sa, no v realite to tak nie je. Nehovoriac o 24-hodinových službách, po ktorých by nemal pracovať nasledujúce dva dni.