Komín vyhorí len raz, na údržbe sa šetriť neoplatí

Z rodinného domu v Krajnom utieklo pred ohňom deväť ľudí, medzi nimi štyri deti. K domu viedla iba ťažšie prejazdná cesta, pričom s ohňom bojovali hasiči z Myjavy aj Nového Mesta nad Váhom. Piatich ľudí záchranári previezli do nemocnice. Podľa hovorcu trenčianskych hasičov Mariána Petríka je príčina vzniku požiaru v štádiu zisťovania. Podľa miestnych však mohol vzniknúť od komína.

V rodine Ledeckých sa kominárske remeslo zdedilo z otca Miroslava na syna Lukáša. Ten sa smeje, že ešte aj dnes si ľudia chytajú gombíky, keď ho zbadajú.

Keď sa neoplatí šetriť

Ledecký vysvetľuje, že majitelia komínov si dnes môžu vybrať svojho kominára, alebo aj nemusia. „Pred rokmi mal kominár svoj rajón a svoju dedinu. Poznal každý komín. Pri novostavbách ich kolaudoval a zaradil do evidencie. Ľudia vždy čakali na toho svojho Jožka, o ktorom vedeli, že príde, a dali mu komín vyčistiť,“ hovorí.

Lukáš Ledecký pokračuje v remesle po svojom otcovi. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

V súčasnosti však už podľa neho rajonizácia neplatí. „U nás v Drahovciach bola partia kominárov z Bratislavy, potom príde ďalšia zo Záhoria, potom ktovie skade, je v tom chaos,“ sťažuje sa kominársky prezident na voľný trh. „Navyše ľudia si podľa vyhlášky môžu komín vyčistiť aj sami. Hoci, ak by bol nejaký problém, potrebujú potvrdenie od kominára. Hovorím, že komín vyhorí len raz. Keď vyhorí dobre, zhorí aj dom,“ pokračuje Ledecký. A hneď poukazuje na požiar v Maduniciach spred mesiaca, kde zhoreli dve strechy pre nevyčistený komín.

Krúti hlavou, že na údržbe sa neoplatí šetriť. „Ak sa im kominár nepríde ponúknuť, nepovažujú za potrebné dať si komín skontrolovať a nechať ho vyčistiť. Myslia si, že ušetrili pätnásť eur, čo by ich to stálo,“ konštatuje Ledecký s tým, že v poslednom období spolu so synom čistia najmä extrémne zanedbané a zanesené komíny, ktoré neboli čistené desať, dvadsať rokov.

Do kozuba sa nehádže odpad

„Okrem toho dnes kúria naozaj kadečím. Používajú brikety, ale aj fľaše naplnené pilinami. A pri revízii kozuba v novom rodinnom dome som videl aj škatule od džúsu a mlieka, ktoré boli prichystané na spálenie,“ rozčuľuje sa. Nielenže tieto obaly ťažko horia, ale aj zanášajú komín a znečisťujú ovzdušie. Ďalšou častou chybou je nesprávne podkurovanie. „Do kozuba nahádžu noviny, potom triesky a navrch položia polená. No a čudujú sa, že si dom zadymili. Správne najskôr uložíme tvrdé drevo, potom papier a triesky. Triesky sa rozhoria prvé, predhrejú komín, ktorý chytí ťah. Potom popadajú medzi tvrdé drevo a to začne horieť ako posledné. Hovorí sa tomu vrchné zakurovanie,“ vysvetľuje Ledecký.

Predseda Komory kominárov Slovenska Miroslav Ledecký. Autor: Pravda, Tatiana Michalková

Prízvukuje, že dobrý kominár nielen vyčistí komín, ale robí aj osvetu. Zdôrazňuje, že najviac požiarov vzniká práve zo zanedbania údržby komínov, napríklad z vyhorenia sadzí v komínovom prieduchu. „Ale aj nedbalosťou. K dymovodom si ľudia naukladajú aj veľmi horľavé materiály a vôbec si neuvedomujú, že môžu vzbĺknuť,“ upozorňuje s tým, že v starších domoch sa pod požiare podpisuje aj zlý technický stav komínov.

Neodporúča, aby si majitelia domov komíny čistili sami s použitím chemických prípravkov. „Chémia ničí všetko, nerezové aj krbové vložky… Komín je síce vyčistený, ale chemickými prípravkami sa viac pokazí a znehodnotí,“ dodáva.

Stovky požiarov

Vyššie riziko požiarov rodinných domov sa spája so začiatkom vykurovacej sezóny. Hovorkyňa Hasičského a záchranného zboru Zuzana Farkasová spresňuje, že za prvých deväť mesiacov tohto roku nevyhovujúci technický stav alebo porucha vykurovacích telies, dymovodov a komínov spôsobili až 403 požiarov. „Vyžiadali si tri usmrtené osoby a sedem zranených. Celková škoda spôsobená požiarmi sa vyšplhala na viac ako 1,5 milióna eur,“ hovorí Farkasová.

Lukáš Ledecký okrem čistenia komínov komíny aj stavia. Autor: Tatiana Michalková, Pravda

Vyratúva, že najčastejšie môže za požiar zlý technický stav dymovodov a komínov, ich nesprávna inštalácia či obsluha, ale aj nedbanlivosť a neopatrnosť pri manipulácii s ohňom, horľavinami a so žeravým popolom. „Hasiči odporúčajú skontrolovať stav vykurovacích telies ešte pred ich použitím, inštalovať ich presne podľa návodu výrobcu, dbať na ich kontrolu počas prevádzky, vysypávať popol do nehorľavých nádob a dodržiavať predpisy pre skladovanie a používanie horľavých kvapalín, plynov a podobne,“ pripomína Farkasová.

Dodáva, že kúriť by sa malo správnym palivom. Do kotlov, kachlí a kozubov podľa nej patrí len určené palivo. Spaľovaním domáceho odpadu, plastov a iných vysokohorľavých látok sa zvyšuje nebezpečenstvo vzniku požiaru a dochádza k znečisteniu ovzdušia. Dôležité je aj zabezpečovať pravidelné čistenie komínov a správne uskladňovať palivo.