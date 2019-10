Vadala, ktorého na Slovensku vyšetrovali v prípade Kuciaka, si odsedí 9 rokov za pašovanie drog

Finančná polícia zatkla mafiánsku skupinu v roku 2015. V rámci vyšetrovania sa podarilo rekonštruovať spôsob pašovania kokaínu z Južnej Ameriky do prístavu v Benátkach. Od júna do decembra 2015 prepašovali cez prístav 600 kilogramov drog ukrytých v zásielkach s ovocím. Ak by sa uvedené množstvo podarilo predať na trhu, pašeráci by získali približne 60 miliónov eur.

Prvé vypočúvania pôvodne 25 členov skupiny pašerákov kokaínu sa uskutočnilo 25. februára. Súdny proces začal v septembri. Podľa talianskych médií podnikateľ Antonino Vadala, ktorého obhajovali advokáti Antonio Mazzone a Pietro Bertone, bol napokon odsúdený na 9 rokov a 4 mesiace väzenia, pričom okresná prokuratúra pre boj proti mafii pôvodne požadovala 11 rokov väzenia.

Osemnásti podozriví vrátane Vadalu, nad ktorými súd v Benátkach vyniesol rozsudok, dostali spolu takmer 200 rokov väzenia.

Viaceré talianske médiá zároveň poukazujú na to, že ide o podnikateľa Vadalu, ktorý bol v minulosti zatknutý a vyšetrovaný v súvislosti s vraždou novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice. Vadalu zadržali v marci 2018 v Michalov­ciach na základe európskeho zatýkacieho rozkazu. Podľa medializovaných informácií z tohto roka mal Vadala v rámci obchodovania s mäsom do Turecka, cez Balkán, údajne aj pašovať drogy.

Vadala v rozhovore pre Korzár v marci 2018 potvrdil, že sa pozná s poslancom parlamentu Róbertom Madejom (Smer) z čias, keď ešte nebol v politike. „Jeho advokátska kancelária mi zakladala firmy a robila iné právne úkony, keď som robil elektrárne,“ uviedol. Zároveň potvrdil, že sa poznal s vtedajšou hlavnou štátnou radkyňou na Úrade vlády (ÚV) SR Máriou Troškovou.

OĽaNO a SaS kritizujú prepojenia Vadalu na Smer, mali by sa riadne vyšetriť

Strana Smer je zodpovedná za prepojenie talianskej mafie na colníkov, políciu či vládu na Slovensku. Vo štvrtok to vyhlásili predstavitelia hnutia OĽaNO v súvislosti s odsúdením Antonina Vadalu za pašovanie drog benátskym súdom. SaS vyzýva policajného prezidenta Milana Lučanského a generálneho prokurátora Jaromíra Čižnára, aby podnikli potrebné kroky a prepojenia vyšetrili. Podľa Matoviča mali konať už dávno.

„Strana ktorá má najväčšie preferencie, je de facto zodpovedná za to, že sa na Slovensku predávali drogy,“ vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič a Vadalu označil za kamaráta Smeru. Predstavitelia hnutia skonštatovali, že Smer je zodpovedný za prepojenie talianskej mafie na políciu či colníkov. Kritizovali, že ľudia blízki Vadalovi dostali bezpečnostné previerky a boli vo vysokých štátnych funkciách. Matovič zároveň tvrdí, že Vadala získal licenciu na prevádzku fotovoltaických elektrární vďaka strane Smer s tým, že iné firmy nemali šancu.

Predstavitelia strany SaS považujú odsúdenie Vadalu za súčasť mozaiky o tom, ako fungovalo prepojenie organizovaného zločinu na najvyššie štruktúry štátu za vládnutia expremiéra Roberta Fica (Smer). Žiadajú generálneho prokurátora a policajného prezidenta, aby podnikli potrebné kroky na vyšetrenie podozrení.

„Je dôvodné podozrenie, že Vadalova beztrestnosť sa opierala o krytie z najvyšších politických miest. Svedčí o tom jeho medializovaný vzťah s Máriou Troškovou, ktorá stála po boku Roberta Fica,“ argumentujú. Otázne je podľa nich to, akú úlohu zohral bývalý premiér pri kriminálnych aktivitách talianskej mafie na Slovensku.