Raši: Už sme tu mali všelijakých gazdov a predsa sme vždy vedeli zostaviť vládu

Ako Smer hodnotí kauzu bývalej štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej, ktorú do funkcie nominoval? A ako bude vyzerať kandidátka najsilnejšej strany po dohode Fica s Pellegrinim. Je zmluva so správcom národnej domény sk,nevypovedateľná a nevýhodná, ako to tvrdí Michal Truban a prečo napokon vláda nebude meniť rodné čísla. V diskusii Ide o pravdu s podpredsedom Smeru a podpredsedom vlády pre investície a informatizáciu Richardom Rašim.