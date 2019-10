Počet samovrážd na Slovensku stúpa

Na Slovensku ukončilo minulý rok život samovraždou 533 osôb, čo je o 27 viac ako predvlani. Ukončiť svoj život sa rozhodli najmä ľudia vo veku 50 až 59 rokov, ale aj štyri deti do 15 rokov. Vo svete každých 40 sekúnd zomrie v dôsledku samovraždy jeden človek. Štvrtkový Svetový deň duševného zdravia má upozorniť práve na to, že samovraždám je možné predchádzať.

„Samovražedné myšlienky nie sú zlyhaním alebo príznakmi duševných ochorení, ale môžu sa vyskytnúť u každého, kto prežíva niečo ťažké,“ upozornila prezidentka Slovenskej psychiatrickej spoločnosti Ľubomíra Izáková na štvrtkovej tlačovej konferencii. Podľa štatistík Národného centra zdravotníckych informácií sú najčastejšími motívmi samovrážd konflikty, rodinné problémy a tiež školské problémy.

O samovraždách podľa nej kolujú aj ďalšie mýty, ako napríklad, že keď sa niekto rozhodne pre samovraždu, nikto mu v tom nemôže zabrániť, alebo že ten, kto o samovražde hovorí, ju nespácha. Podľa Izákovej však treba o probléme otvorene hovoriť, pýtať sa a ponúknuť pomoc ľuďom, u ktorých majú blízki podozrenie, že môžu o samovražde uvažovať.

Samovražda nikdy neprichádza bez varovania. Možno si všimnúť varovné príznaky, ako napríklad psychické napätie, to, že človek prestáva plánovať a uzatvára sa do seba. „Nakoniec môže pristúpiť k tomu, že upratuje veci, aby po sebe nenechal neporiadok, vráti veci, ktoré mal požičané, alebo volá ľuďom, s ktorými dávno nehovoril. Nič od nich vlastne nechce, len ich krátko pozdraviť a teda sa rozlúčiť. Buďme opatrní a všímajme si takéto príznaky, lebo môžeme zachrániť život,“ vyzýva Izáková.

Ministerstvo zdravotníctva (MZ) SR rok 2019 vyhlásilo za rok prevencie aj v oblasti duševného zdravia. Momentálne na Slovensku idú na liečbu psychiatrických diagnóz len dve percentá výdavkov v zdravotníctve. Pritom priemer krajín OECD je 11 percent. Na MZ SR podľa ministerky zdravotníctva Andrey Kalavskej (nominantka Smeru) už dlhé roky existuje Národný program duševného zdravia, avšak vykonalo sa z neho veľmi málo.

„Momentálne sme si ako jednu z priorít určili rozšírenie lôžkového fondu psychiatrických liečební, ústavov a oddelení. Týka sa to napríklad nemocníc v Martine, Kremnici a Prešove, kde tento mesiac tiež plánujú otvoriť vynovené detské psychiatrické oddelenie. V pláne je taktiež komplexná rekonštrukcia Psychiatrickej nemocnice Philippa Pinela v Pezinku. „Súčasné podmienky nie sú vyhovujúce pre pacienta ani pre lekárov,“ zdôraznila ministerka. Uviedla, že na základe analýz by malo MZ SR od roku 2021 do psychiatrickej starostlivosti investovať 115 miliónov eur.

„Počet liečených pacientov s duševnými poruchami na Slovensku stúpa,“ uviedla psychiatrička Dagmar Breznoščáková. Najčastejšie ide o úzkostné poruchy, depresiu, schizofréniu a závislosť od alkoholu. Avšak podľa odhadov sa nelieči až 67 percent ľudí s príznakmi depresívnych porúch, 68 percent ľudí s príznakmi porúch spôsobených psychoaktívnymi látkami, 84 percent ľudí s príznakmi úzkostných porúch ani 81 percent tých so syndrómom závislosti od alkoholu.