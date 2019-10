Zbaví sa U. S. Steel dcérskych firiem?

Radiátorňa nemusí byť poslednou prevádzkou, ktorú by mohla košická hutnícka fabrika v súčasnej zlej situácii na európskom trhu s oceľou predať. U. S. Steel by sa mohol zbaviť niektorých svojich dcérskych spoločností. Najnovšie sa podľa informácií denníka Pravda uvažuje o predaji spoločnosti RMS Košice, pracuje v nej okolo 700 ľudí. Vedenie tieto informácie nekomentuje.

„Výroba je v zlom stave, potrebovali by sme investície. Uvažuje sa o predaji našej spoločnosti, bližšie informácie by mali byť čoskoro. Obchod by sa mal uskutočniť ešte do konca tohto roka,“ povedal pre denník Pravda pracovník spomenutej spoločnosti, ktorý si neželal uviesť meno. „Verím tomu, že nový majiteľ by investoval, pretože teraz je tu agónia,“ dodal.

Podľa našich informácií by sa podobný scenár mohol odohrať aj v prípade dcérskych spoločností Obalservis a U. S. Steel Services.

„Nekomentujeme výsostne interné veci spoločnosti a ani fámy,“ reagoval na otázky, či firma uvažuje o predaji dcérskych spoločností, Ján Bača, hovorca U. S. Steelu. Doplnil, že oceliari dennodenne pozorne sledujú situáciu na trhu s oceľou a so surovinami. „Situácia sa zatiaľ nezlepšuje. Analytici priemyslu predpokladajú, že nasledujúci rok bude ešte náročnejší a komplikovanejší ako tento rok,“ konštatoval Bača.

Hutnícka fabrika sa k 1. augustu zbavila prevádzky na výrobu radiátorov. Nový majiteľ sa zaviazal prebrať všetkých zamestnancov, ktorých bolo zhruba 140.

Spoločnosť RMS Košice poskytuje žiarotechnické práce a servisné činnosti v oblasti prvovýroby hutníckych prevádzok a zároveň je výrobcom progresívnych žiaruvzdorných tvarovaných a netvarovaných materiálov.

Firma realizuje opravy rôznych tepelných agregátov v metalurgickom priemysle, energetickom, cementárenskom, chemickom, strojárskom a drevospracujúcom, ako aj v odvetví spracovania hliníka. Vyrába šamotové a vysokohlinité tvarované výrobky, prefabrikáty z netvarovaných materiálov či dekoračný a stavebný šamot, prefabrikátové kozuby a ohniská.

Spolupracuje okrem materskej spoločnosti a jej prevádzok v USA aj s hutníckymi spoločnosťami Zelezara Smederevo v Srbsku, Mittal Steel v českej Ostrave a s ďalšími fabrikami v Českej republike, Rusku, Maďarsku, Slovinsku či Poľsku, ako aj na domácom Slovensku. Pracovať by v nej malo približne 700 zamestnancov.

V polovici júla vedenie košickej hutníckej fabriky oznámilo, že v období do konca roka 2021 zníži počet zamestnancov pracujúcich v U. S. Steel Košice a jej dcérskych spoločnostiach o 2 500. Dôvodom týchto krokov je situácia na trhu s oceľou, pre ktorú huta odstavila tento rok vysokú pec. Aktuálne už približne tisíc ľudí z podniku odišlo alebo odíde do konca roka.

Avizovaná investícia vo výške 130 miliónov dolárov, a to vybudovanie novej linky na výrobu elektrotechnickej ocele, podľa Baču stále platí. „U. S. Steel Košice je súčasťou veľkej korporácie United States Steel, ktorá tak ako každá iná veľká spoločnosť spravuje financie na korporačnej úrovni a robí také strategické rozhodnutia, ktoré prinášajú najväčšiu hodnotu z dlhodobého hľadiska. To je aj hlavný dôvod, prečo sme oznámili veľkú investíciu v Európe na modernú linku pre elektrotechnickú oceľ,“ uviedol Bača.

Korporácii sa viac darí v USA, kde je zisková a v uplynulých dňoch oznámila obchod za 700 miliónov dolárov. Získala 49,9-percentný vlastnícky podiel v spoločnosti Big River Steel, ktorá sa zaoberá výrobou ocele.