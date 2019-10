Babie leto len jemne klopká na dvere

VIDEO: Pozrite si predpoveď počasia s meteorológom Danielom Cibulom na víkend s výhľadom na začiatok budúceho týždňa.

Prvých desať októbrových dní nebolo veľmi vľúdnych, priemerná teplota bola nižšia ako dlhodobý priemer. Relatívne najteplejšie bolo v Podunajskej nížine, v Žihárci dosiahla priemerná teplota za toto obdobie 12,2, v Hurbanove 11,5, na bratislavskom letisku 11,4, v Mlynskej doline 11,2 a v Nitre rovných 11 stupňov. Na ostatných meteorologických staniciach bolo chladnejšie, napríklad v Oravskej Lesnej 6,1, Poprade 7,3, Stropkove 9, Košiciach 9,6 a na Východoslovenskej nížine v Trebišove 10 stupňov.

Klimatológ Pavel Faško zo Slovenského hydrometeorolo­gického ústavu v Bratislave vysvetľuje, že zo stromov už začali padať listy ako dôsledok mrznutia. „A neboli to len prízemné mrazy. V úrovni dvoch metrov nad zemským povrchom na bratislavskom letisku namerali –0,6, v Nitre –1,7, Piešťanoch –2,7, Košiciach –3, Trebišove –2,5 stupňa. V kotlinách a horských údoliach mrzlo ešte viac, v Oravskej Lesnej a Telgárte mali –6, v Mlynkoch –6,8. "Prízemné mrazy boli ešte silnejšie a mrzlo na celom území Slovenska,“ dodáva Faško.

V týždni maximálna denná teplota dosiahla len raz vyše 20 stupňov, keď v stredu v Hurbanove teplomer ukázal 20,8 stupňa. Pre ostatných päť dní bola skôr typická nižšia teplota ako napríklad v Lome nad Rimavicou, kde vo štvrtok dosiahla maximálna denná teplota 8,9 stupňa.

Prvá októbrová dekáda prekvapila aj búrkami. „Dokonca sa vyskytli počas troch dní, to je dosť na toto ročné obdobie. Búrky sme zaznamenali 2., 5. a 10. októbra,“ pokračuje klimatológ.

Počasie cez víkend a na začiatku budúceho týždňa však bude príjemné. Pršať by nemalo vôbec a teploty sa vyšplhajú niekoľko stupňov nad dvadsiatku. „Nedosiahnu však zrejme rekordy maximálnej dennej teploty. Dosiaľ bolo najteplejšie 12. októbra v roku 1995 v Košiciach, keď mali 26,8 stupňa. Pre 13. október platí rekord z roku 2000, v Žihárci namerali 28 stupňov, a pre 14. október je platná najvyššia teplota z roku 2000, v Beluši to bolo 27,3 stupňa,“ vyratúva Faško.

Mrazy by tiež nemali pokaziť celkový dojem, ak by sa však vyskytli, budú len prízemné. „Hoci k nám bude prúdiť teplý vzduch, už tu budeme mať polovicu mesiaca. A v tomto ročnom období sú prízemné mrazy samozrejmosťou,“ varovne dvíha prst.

A rovnako varuje aj pred vetrom. „Víkendové počasie bude lákať do prírody. Najmä pri vysokohorských túrach si treba dávať pozor, najmä v sedlách bude vietor určite nepríjemný a silný,“ pokračuje klimatológ. Do tretice varuje pred čerstvou snehovou pokrývkou na Lomnickom štíte a Chopku. „Vysokohorské chodníky sú ešte stále otvorené, treba sa pripraviť aj na možnosť, že terén bude na niektorých miestach šmykľavý,“ dodáva.

Počasie s príznakmi babieho leta však nebude trvať dlho. Tlaková výš, ktorá cez nás smeruje do juhovýchodnej Európy, potom k Čiernemu moru a ďalej až do východnej Európy, sa nezdrží dlho. Už v utorok a v stredu ju vystrieda poveternostný front, ktorý prinesie ochladenie a možno aj trocha zrážok. Ale ani ten by nemal zostať dlho nad naším územím. Takže možno predpokladať, že v druhej polovici týždňa sa opäť vyčasí.

Práve premenlivosť a dynamika riadiacich tlakových útvarov, teda tlakových výší a níží, spôsobujú, že nemožno hovoriť o pravom babom lete. „To potrebuje pokojné a stabilné počasie. To nemáme. Môžeme povedať, že zaznamenávame príznaky babieho leta. Napríklad veľký rozdiel medzi maximálnou a minimálnou dennou teplotou alebo rozdiel medzi teplotou počas dňa a noci, alebo ranné hmly a nízka inverzná oblačnosť,“ vysvetľuje odborník na počasie.

Premenlivosť a nestabilita sú však typické pre počasie počas celého tohto roka, nielen pre ostatné jesenné dni. Tie pekné si podľa Faška treba určite užiť, pretože v tomto roku nezažijeme to, čo sa udialo v roku 1959. Babie leto vtedy bez prerušenia trvalo sedem týždňov.