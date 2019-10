Chrípka útočí, vakcíny chýbajú

Potvrdila to všeobecná lekárka Darina Čechová, ktorá ordinuje v Košiciach a vo svojej starostlivosti má vyše dvetisíc pacientov. Sezónne sa v jej ambulancii dáva zaočkovať proti chrípke zhruba päťsto ľudí. „Tento rok sa to zatiaľ nedarí, keďže vakcíny nie sú. Tí, ktorí sa dávajú očkovať pravidelne, zatiaľ odchádzajú sklamaní,“ hovorí s tým, že „skalní“ si protichrípkové očkovanie vždy pochvaľujú, no o to viac sú teraz rozčarovaní. Verí však, že v krátkom čase to v ambulancii dobehnú. „Očkovacie obdobie trvá v podstate až do februára. Tie druhé etapy výbuchu infekcií prichádzajú cez Vianoce. Ľudia sú však naučení, že vakcínu dostanú už v septembri alebo októbri,“ doplnila.

Výpadok očkovacích látok pocítila aj bratislavská pediatrička Lujza Slezáková. „Rodičia majú záujem svoje detičky očkovať proti chrípke, aj keď stále je to len v začiatkoch. Ľudia sa teraz na vakcíny pýtajú každý deň. Našťastie máme prisľúbené, aj u nás v lekárni, že do konca mesiaca už určite budú k dispozícii,“ povedala.

Prezident Slovenskej lekárnickej komory Ondrej Sukeľ tvrdí, že lekárnici objednali dostatočný počet vakcín. „Zaočkovanosť je u nás slabá, niekde na úrovni od troch do piatich percent, a nikto s tým nič nerobí. Objednávky sa robia už v apríli či máji, pričom každý si zaobstaral počet vakcín podľa skúseností z predchádzajúcich rokov. Situácia je teda taká, že podľa minulej spotreby je ich dosť,“ hovorí Sukeľ. Situácia sa podľa neho v posledných týždňoch mohla zmeniť preto, lebo o očkovanie je vyšší záujem.

V minulých rokoch lekárnici vakcíny vo veľkom vracali. „Nie je nič príjemné, keď napríklad z dvesto kusov musí niekto vrátiť až 150. Každý si potom dobre rozmyslí, či chce mať takto peniaze pol roka na sklade,“ vysvetlil Sukeľ. Zároveň poukázal na to, že kým iné krajiny robia masívne očkovacie kampane, u nás sa v tejto oblasti nerobí absolútne nič. „Preto ma vyjadrenia niektorých ľudí, že lekárnici toho dosť neobjednali, prekvapili. Keď však nie je dopyt, tak nie je ani ponuka,“ podotkol.

VIDEO: Chrípka alebo prechladnutie? Pozrite si vo videu TV Pravda, aký je medzi danými ochoreniami rozdiel.

Za nonsens šéf lekárnikov označil fakt, že vakcíny sú kategorizované s doplatkom poistenca. „Zdravotné poisťovne sa museli individuálne rozhodnúť a dať hromadnú výnimku na to, aby vakcíny boli hradené z poistenia, preto pacient nedopláca. Kým nedôjde k podpore zo strany regulátora, čiže ministerstva zdravotníctva, nemôžeme očakávať, že ľudia budú ochotní dávať sa očkovať,“ uzavrel Sukeľ.

Ministerstvo zdravotníctva situáciu monitoruje. Jeho hovorkyňa Zuzana Eliášová uviedla, že 4-valentná vakcína proti chrípke Influavac Tetra je dostupná v lekárňach, ktoré si ju objednali. „Držiteľ registrácie vzhľadom na zvýšený záujem pripravuje dovoz ďalších balení. Aktuálne sa doviezlo 80-tisíc vakcín,“ poznamenala Eliášová.

Rezort uviedol, že komunikuje s výrobcami o dovoze očkovacích látok tak, aby boli pre pacientov dostupné. Najneskôr v polovici októbra bude podľa Eliášovej na trhu aj 4-valentná vakcína Vaxigrip Tetra. Hovorkyňa objasnila, že tieto lieky sa u nás nenakupujú centrálne, výrobcovia ich dovážajú na základe odporúčaní Svetovej zdravotníckej organizácie. „Sezónnej chrípke je možné predchádzať vakcináciou, preto ministerstvo kladie dôraz na osvetu, a to aj prostredníctvom Úradu verejného zdravotníctva. Benefity tohto očkovania mnohonásobne prevyšujú riziko možných nežiaducich reakcií,“ vyzdvihla výhody očkovania Eliášová.

Magdaléna Jurkemíková zo Štátneho ústavu pre kontrolu liečiv potvrdila, že na Slovensku sú pre túto sezónu registrované dve vakcíny proti chrípke. „Momentálne sa dováža Influvac Tetra, výpadok v dodávkach hlásený nie je. Druhá vakcína Vaxigrip Tetra zatiaľ dovezená nebola. Očakáva sa to na konci októbra,“ vysvetlila.

Podľa štatistík Úradu verejného zdravotníctva počet chorých na chrípku pomaly stúpa. Lekári aktuálne hlásia 3 145 prípadov chrípky a jej podobných ochorení, čo predstavuje zhruba osem percent z celkového počtu akútnych respiračných chorôb. V porovnaní s predchádzajúcim týždňom chorobnosť stúpla o 3,2 percenta. Najviac chorých ľudí je v Trnavskom kraji, najmenej v Košickom. Chrípku dostali najmä deti do päť rokov.