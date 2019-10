S témou migrácie sa bude narábať aj v kampani, myslí si Osuský

„My sme nikdy neboli ich cieľová krajina. Do pár mesiacov by sa u nás rozplynuli a odišli inde. Možno to znie cynicky, ale Slovensko by si možno mohlo dovoliť túto politiku. Naša pridelené kvóta by u nás aj tak neostala," povedal Osuský v relácií RTVS Sobotné dialógy.

Francúzsky prezident Emmanuel Macron vyzval pri prijímaní migrantov na dohodu, na ktorej sa budú podieľať všetky krajiny EÚ, inak budú potrestané finančne. Šéf Európskej rady Donald Tusk vyzval stredoeurópske krajiny, aby prijali zodpovednosť nielen za svoje problémy, ale aj za celú Európu. Zároveň naznačil, že stredná Európa berie EÚ ako dojnú kravu.

„Ak dostane sedem krajín príspevok z EÚ na prijatie migrantov, dostanú teda aj naše finančné prostriedky," povedal prvý podpredseda Slovenskej národnej strany (SNS) a podpredseda Zahraničného výboru NR SR Jaroslav Paška. „Keď si spočítame finančné benefity a koľko kapitálu je vyvezeného do EÚ, je to vyrovnané. Nedostávame viac, ako sa odtiaľto vyvezie. Benefitom je, že máme spoločnú menu a že sme krajina, do ktorej chodia investori aj z iných krajín, nielen z EÚ," uviedol Paška.

Poslanci sa v relácií dotkli aj témy brexitu. Podľa Osuského sme si tvrdý brexit ošetrili legislatívne, ale nie sme naň reálne pripravení. „Nie sme a ani nemôžeme byť pripravení. Pripravená však nie je ani EÚ, ani Veľká Británia," povedal a dodal, že každého teraz zaujíma, či to risknú „natvrdo" alebo sa dohodnú. Po 29. marci a 12. apríli je novým oficiálnym dátumom brexitu 31. október.