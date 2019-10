Pacient môže zmeniť lekára, ak stratil dôveru

Prípad 15-ročného Lukáša, ktorý musel na operáciu mozgu čakať dva mesiace, otvoril mnoho otázok. Jedna z nich sa týka slobodného výberu lekára. Pacient naň má právo zo zákona. Lukáš napokon skončil v rukách skúseného neurochirurga Juraja Šteňa, ktorého si vybrali chlapcovi rodičia, no predchádzali tomu celé týždne neistoty. Vedenia oboch nemocníc, ktoré sa nevedeli dohodnúť, kde chlapca operovať, prisľúbili opatrenia, aby sa to neopakovalo.

Právo na výber lekára a nemocnice priznáva pacientom zákon o zdravotnej starostlivosti. Prezidentka Asociácie na ochranu práv pacientov Mária Lévyová vysvetlila, že existujú aj obmedzenia tohto práva. „Treba brať do úvahy, že ak sú lekár alebo zariadenie preťažení – alebo aj bez udania dôvodu – môžu odmietnuť prevziať pacienta. Netýka sa to akútnych stavov, akútna starostlivosť sa poskytuje v najbližšom zdravotníckom zariadení. Na základe posúdenia zdravotného stavu sa aj v tomto konkrétnom prípade rozhodovali lekári. Ak by to bola akútna starostlivosť, museli by chlapca operovať hneď tam, kde bol,“ objasnila Lévyová. Zároveň dodala, že matka si priala profesora Šteňa a on bol ochotný jej syna operovať. „No nedošlo tam k dohode, čo je smutné, bol to interpersonálny konflikt, ku ktorému sa ťažko môže niekto vyjadriť,“ mieni odborníčka.

Ako priblížila, v takýchto prípadoch je otázka, v ktorom zariadení sa bude operovať, na dohode manažmentov. „Ani lekár nemôže operovať v zariadení, kde nie je zamestnancom, má zodpovednosť za život a zdravie a musí sa rozhodnúť, či materiálno-technické vybavenie, personálne vybavenie zodpovedá operačnému zákroku, aby nepoškodil dieťa,“ podčiarkla Lévyová.

V Asociácii na ochranu práv pacientov sa stretávajú s prípadmi, ak má pacient pocit, že bolo obmedzené jeho právo na voľbu lekára či nemocnice. „Pacienti sa napríklad sťažovali, že keď si zavolali rýchlu zdravotnú pomoc, tak ich neboli ochotní zaviezť do zariadenia, ktoré si vybrali. Ale ako som povedala, nie je to možné, pretože akútna starostlivosť sa poskytuje v najbližšom zdravotníckom zariadení. Potom, ak sa hrozba priameho ohrozenia života a zdravia odvráti a stav je stabilizovaný, následne si pacient môže vybrať zariadenie,“ vysvetlila. Zároveň doplnila, že pacientom v takých prípadoch často radia, aby sa skúsili dohodnúť s konkrétnym pracoviskom. „Je potrebné ísť za primárom, prednostom, dá sa dohodnúť. Tak ako sa dohodla aj matka dieťaťa s pánom profesorom. Málokedy sa stretneme s tým, že odmietnu daný výkon. Mnoho tu robí ľudský faktor, etický faktor a potreba pomoci človeku,“ uzavrela Lévyová.

Predseda Lekárskeho odborového združenia (LOZ) Peter Visolajský hovorí, že voľba lekára u nás funguje. Vysvetlil, že pacient má právo zmeniť lekára aj vtedy, ak mu ten pôvodný neuškodil, no vytratila sa dôvera. „Ak rodičia a pacient, najmä pri takejto vážnej diagnóze, stratia dôveru voči lekárovi, tak pomôcť je už veľmi zložité. Ako pediater sa s tým stretávam, moji kolegovia sa s tým stretávajú. Tu skutočne platí dialóg s pacientom, rodičmi, vysvetliť si to. Ak napriek tomu nie je dôvera obnovená, tak to musíme rešpektovať. V opačnom prípade je to zbytočné trápenie pre rodičov aj pacienta,“ dodal Visolajský.

15-ročnému Lukášovi diagnostikovali nádor na mozgu v lete. Operovali ho prakticky okamžite, zákroku sa podrobil v Národnom ústave detských chorôb (NÚDCH). Nepodarilo sa však vybrať celý nádor a bola potrebná reoperácia. Lukášovi rodičia chceli, aby ju vykonal špičkový neurochirurg Juraj Šteňo. On súhlasil, no operovať chcel v prostredí, na ktoré je zvyknutý – na Neurochirurgickej klinike Nemocnice akad. L. Dérera na Kramároch, ktorá spadá pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). A tu nastal problém. Vedenie detskej nemocnice nesúhlasilo s prevozom do druhej nemocnice, hoci je od tej detskej vzdialená iba necelých 200 metrov.

Problém napokon rozsekla až ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer). Rodine dala na výber – chlapca mohli previezť do pražskej nemocnice v Motole, mohli ho nechať v detskej nemocnici alebo previezť tam, kam sami chcú, čiže k Šteňovi. Tak sa napokon aj stalo, elitný neurochirurg chlapca operoval minulú stredu. Zákrok trval takmer šesť hodín. „Priebeh vzhľadom na okolnosti bol uspokojivý a pacient bol prevezený do NÚDCH a k ďalšiemu sa budeme vyjadrovať až po stabilizácii zdravotného stavu,“ povedal po operácii pre televíziu JOJ Šteňo.