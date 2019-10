Kočner mal varovať Trnku, že ho pre nahrávku Gorily zabijú

S informáciou prišiel Denník N, ktorému sa podarilo získať 70-minútovú nahrávku rozhovoru medzi Trnkom a Kočnerom.

„Ešte raz, prestaň klamať. Zabijú ťa,“ zúri Kočner. „Ja viem, že ma zabijú. Ja som mŕtvy,“ odpovedá rezignovane Trnka a povie aj to, že je pripravený si sám kúpiť guľku do hlavy. „Zabijú ťa, ale odserie si to aj tvoj syn, ty k…t. Hovorím ti, prestaň klamať a nehádž to na nich,“ hovorí Kočner. Ten si kúpil Gorilu a jej kópiu uložil v trezore Trnku. Veril tomu, že trezor generálneho prokurátora je naozaj bezpečné miesto, kde sa nikdy nemôže uskutočniť domová prehliadka. Keď Trnka končil vo funkcii, nahrávku Gorily si odchádzajúci generálny prokurátor zobral so sebou. Kočner Haščákovi klamal, keď mu povedal, že už žiadna nahrávka neexistuje. Jednu nechal u Trnku, ale mohlo sa stať aj to, že ju tam jednoducho zabudol a nevypýtal si ju od neho späť, píše Denník N.

Trnka je stále prokurátor. Nahrávku jeho rozhovoru s Marianom Kočnerom. má od novembra 2018 polícia. Dostala už aj znalecký posudok, ktorý hovorí, že hlasy na nahrávke naozaj patria Trnkovi a Kočnerovi. a že nejde o zmanipulovaný alebo upravený rozhovor. Vo veci zatiaľ voči nikomu nebolo vznesené obvinenie. Polícia hovorí, že prípad vyšetruje, ale viac povedať nemôže.