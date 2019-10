Politikárčenie okolo potratov nemá konca

Zmeny chcú presadiť poslankyne národniarov Eva Smolíková, Magdaléna Kuciaňová a Eva Antošová. Otvárajú zákon o zdravotnej starostlivosti. Navrhujú, aby sa medzi informácie povinne poskytované pri interrupcii zakotvil záznam zo sonografického vyšetrenia. Lekár by musel ukázať žene na monitore aktuálne zábery embrya alebo plodu, a ak by to bolo technicky možné, pustiť jej aj zvuk bijúceho srdca. Zadarmo by jej musel obrázok embrya vytlačiť. Okrem toho by sa zakázala reklama na interrupcie, za porušenie tohto zákazu by hrozila šíriteľovi aj objednávateľovi reklamy pokuta 66 400 eur.

Ide už o niekoľký pokus v tomto volebnom období na sprísnenie potratovej legislatívy. Po prvý raz však návrh predkladajú predstaviteľky koaličnej strany. Doterajšie návrhy prichádzali najmä od extrémistov z ĽS NS a nezaradeného poslanca Richarda Vašečku. Tí sa až na zopár výnimiek pokúšali potraty zakázať, no neuspeli. Novelu interrupčného zákona predkladali minulý mesiac na parlamentnej schôdzi aj poslanci z OĽaNO, do druhého čítania neprešla o jediný hlas. Neuspela ani Sme rodina.

Či sa národniarom podarí zámer presadiť, nie je jasné. Väčšina strán nebude svojim poslancom diktovať, ako majú hlasovať. „Ide o zásadnú hodnotovú vec, poslanci z poslaneckého klubu Smeru budú mať voľné ruky,“ povedal pre Pravdu hovorca Smeru Ján Mažgút, podľa ktorého to tak je pri ktoromkoľvek návrhu zákona, ktorý sa týka interrupcií. Podobne reaguje aj Most-Híd. „Poslanci klubu strany Most-Híd pri etických otázkach vrátane interrupcií majú voľnú ruku. Nebude to inak ani na nachádzajúcej októbrovej schôdzi,“ skonštatovala hovorkyňa strany Klára Debnár.

Rovnaký postoj má aj časť opozície. „Každý z poslancov hlasuje podľa svojho najlepšieho svedomia a vedomia,“ uviedla Michaela Jurcová z tlačového oddelenia kollárovcov. Líder hnutia OĽaNO Igor Matovič zatiaľ nevie, či návrh podporia. „V pondelok k tomu máme poslanecký klub a tam si chceme návrh poriadne preštudovať,“ povedal pre Pravdu Matovič.

Jednoznačné nie hovorí iba SaS. „Takýto spôsob poučenia ženy považujeme za čisté citové vydieranie. Podľa nášho názoru je právom ženy slobodne sa rozhodnúť o svojom tehotenstve a štát by nemal do tohto rozhodnutia vstupovať ďalšími a ďalšími požiadavkami. Navyše podľa názoru odborníkov počúvanie tlkotu srdca môže byť pre samotný plod nebezpečné. To, že predkladateľky nevzali toto riziko do úvahy, svedčí o nekvalitnej a unáhlenej príprave návrhu,“ vyjadrila sa pre Pravdu Janka Cigániková. Dodala, že počet interrupcií z roka na rok klesá a vyťahovanie tejto citlivej témy tesne pred voľbami považuje za nechutný predvolebný marketing.

„Inak ako pokus o kampaň by tom to už nenazval,“ hodnotí politológ Tomáš Koziak fakt, že SNS tlačí do parlamentu ďalšiu úpravu interrupcií. „A dôraz dávam na slovo pokus, pretože aj prieskumy verejnej mienky ukazujú, že toto nie je téma, ktorú by verejnosť považovala za nejako extrémne dôležitú. Je to možno aj ukážka akejsi programovej vyprázdnenosti SNS, lebo určite sú dôležitejšie témy, ktoré treba riešiť,“ dodal Koziak. Nevylučuje, že takýmto spôsobom sa u časti obyvateľstva vyvolá voči tejto téme averzia. Podľa jeho názoru národniari bojujú o hlasy najkonzervatív­nejších voličov. „Viem si predstaviť, že to takýmto spôsobom chcú hrať na katolícku cirkev, aby pred voľbami – a boli sme toho svedkami niekoľkokrát v predvolebnom čase – v kostoloch poukázali, že toto je tá strana, ktorá háji naše záujmy, stojí za katolíckou cirkvou a cirkev jej pomôže,“ mieni politológ Koziak.

Proti návrhu protestujú aj mimovládky. Začiatkom októbra adresovali organizácie Možnosť voľby, Aspekt a iniciatíva Povstanie pokračuje otvorený list predsedovi parlamentu Adrejovi Dankovi. Žiadali ho, aby dva predložené návrhy týkajúce sa interrupcí nezaradil na program októbrovej schôdze. Okrem SNS podali novelu aj poslanci z OĽaNO. Bola takmer totožná s tým, čo sa snažili presadiť v septembri. Mimovládky upozornili, že platí šesťmesačná lehota, počas ktorej sa o tej istej veci opäť rokovať nemôže.

Danko dal preskúmať len návrh z dielne OĽaNO. Ústavnoprávny výbor minulý týždeň rozhodol, že nie je v súlade s rokovacím poriadkom. Šéf parlamentu ho teda do programu nezaradil, na rozdiel od návrhu svojich straníckych kolegýň. Aj o ňom bude možno ešte rokovať ústavnoprávny výbor. „Neviem, či sa tým výbor bude zaoberať. Je to kolektívny orgán. Kolegovia si dali úlohu naštudovať problematiku. A v utorok uvidíme,“ odpovedal predseda výboru Robert Madej (Smer) na otázku Pravdy, či sa budú zaoberať aj návrhom SNS.