SLEDUJTE NAŽIVO: Výzva riaditeľa a odborníkov z Národného ústavu detských chorôb

V Národnom ústave detských chorôb operovali v lete nádor na mozgu aj 15-ročnému Lukášovi. Nepodarilo sa však vybrať celý nádor a bola potrebná reoperácia. Lukášovi rodičia chceli, aby ju vykonal špičkový neurochirurg Juraj Šteňo. On súhlasil, no operovať chcel v prostredí, na ktoré je zvyknutý – na Neurochirurgickej klinike Nemocnice akad. L. Dérera na Kramároch, ktorá spadá pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). A tu nastal problém. Vedenie detskej nemocnice nesúhlasilo s prevozom do druhej nemocnice, hoci je od tej detskej vzdialená iba necelých 200 metrov.

Problém napokon rozsekla až ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer). Rodine dala na výber – chlapca mohli previezť do pražskej nemocnice v Motole, mohli ho nechať v detskej nemocnici alebo previezť tam, kam sami chcú, čiže k Šteňovi. Tak sa napokon aj stalo, elitný neurochirurg chlapca operoval minulú stredu. Zákrok trval takmer šesť hodín. „Priebeh vzhľadom na okolnosti bol uspokojivý a pacient bol prevezený do NÚDCH a k ďalšiemu sa budeme vyjadrovať až po stabilizácii zdravotného stavu,“ povedal po operácii Šteňo.