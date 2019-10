Začne Gál disciplinárky voči sudkyniam?

Gál môže navrhnúť aj najvyšší trest, a to zbavenie talára. Či tak urobí, zatiaľ nie je jasné. Svoj návrh na disciplinárne stíhanie pre Jankovskú zatiaľ odôvodnil len tým, že opakovane klamala o vlaňajšej dovolenke. Maruniaková podľa ministra mala pochybiť pri kauze televíznych zmeniek, čoho konkrétne sa mala dopustiť, tiež nespresnil.

Polícia ministra upozornila, že disciplinárne stíhanie sudkýň by mohlo poškodiť trestnému stíhaniu, ktoré vedie už takmer dva mesiace. Obe strany sa mali stretnúť dnes, aby zosúladili postupy. Schôdzka nakoniec nebola, minister preto polícii zaslal dokumenty. Bližšie ďalší postup nekomentoval.

„Ministerstvo spravodlivosti návrh možného začatia disciplinárneho konania predložilo vyšetrovateľom na preskúmanie, aby sa predišlo zmareniu trestného konania. Disciplinárne konanie je totiž v určitých bodoch totožné s trestným konaním a jeho právoplatné skončenie by so zreteľom na zásadu ne bis in idem (nie dvakrát v tej istej veci, poz. red.) mohlo viesť k zmareniu postupu podľa Trestného poriadku. Ministerstvo spravodlivosti sme s touto skutočnosťou oboznámili a osobné stretnutie už nie je potrebné,“ priblížil pre Pravdu hovorca policajného prezídia Michal Slivka.

Denník Pravda oslovil obe sudkyne, na naše otázky do uzávierky neodpovedali. Jankovská je od 28. septembra práceneschopná, Maruniaková čerpá materskú dovolenku.

Polícia začala trestné stíhanie za podplácanie a zneužívanie právomoci verejného činiteľa po tom, čo na konci augusta odobrala viacerým sudcom a vtedajšej štátnej tajomníčke mobilné telefóny. V nich mala hľadať prepojenie s väzobne stíhaným Kočnerom a dôkazy o tom, či sudcovia rozhodovali v jeho prospech. Z rozkazu riaditeľa NAKA Branislava Zuriana v októbri vytvorili špeciálny vyšetrovací tím pod názvom Hmla, ktorý sa má týmto stíhaním zaoberať. „Je zložený z vyšetrovateľa, operatívcov a analytika,“ priblížila vtedy polícia na sociálnej sieti.

Na verejnosť však prenikla komunikácia, ktorá sa mala odohrať medzi Jankovskou a Kočnerom. Autentickosť týchto textových správ nebola oficiálne potvrdená. Zo správ vyplýva, že bývalá štátna tajomníčka mala podnikateľovi zabezpečovať priaznivý výsledok v miliónovej kauze televíznych zmeniek.

Kočner v súdnom spore na petržalskom okresnom súde v Bratislave vymáhal od televízie Markíza takmer 70 miliónov eur za štyri zmenky, ktoré predtým podľa prokuratúry sfalšoval. V prípade jednej zmenky za 8,3 milióna eur rozhodovala Jankovskej známa Zuzana Maruniaková. Tá v apríli 2018 rozhodla v Kočnerov prospech.

Podľa správ zverejnených denníkom N Kočner napríklad žiadal, aby pojednávanie bolo odročené. „Sľúbila to. Viackrát. Ja som z nej urobila to, čo je a prišiel čas splatiť dlh!!!!! Sľúbila to a sama dala návod a postup, ktorý si dodržal. Tak prišiel čas, aby teraz ona dodržala, čo sľúbila!” mala napísať Jankovská na adresu Maruniakovej.

„Nech robí, čo má, lebo skončí ‚na Kuciaka',“ údajne mal reagovať Kočner práve v čase, keď sa verejnosť dozvedela o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej, z objednávky ktorej je Kočner obvinený.

Súdna rada, ktorej predsedníčka Lenka Praženková odporučila Jankovskej prerušenie sudcovskej funkcie, zriadila na tento prípad komisiu. Jej prvé rokovanie sa uskutočnilo tento pondelok. Sudcovia tu mali vysvetliť medializované informácie o komunikácii s Kočnerom a zaistenie svojich telefónov políciou. Jankovská ani Maruniaková sa na ňom nezúčastnili. O záveroch komisie a ďalšom postupe bude Súdna rada informovať koncom októbra.