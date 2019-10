Threema: Kočner mal priamo diktovať Ruskovi, čo má hovoriť na súde v kauze zmenky

Informácie zverejnil Denník N.

Zo zverejnených informácií vyplýva, že aj keď Kočner svoj vzťah s Ruskom niekoľkokrát na súde označil za „ambivalentný“, nebolo tomu tak. Z rozšifrovaných správ vyplýva, že obaja obvinení udržiavali blízky kontakt, stretávali sa, písali si a vtipkovali na adresu novinára Jána Kuciaka. Zároveň však cez správy malo dôjsť aj k ladeniu verzií, ktorými chceli Rusko a Kočner pred súdom vysvetliť nepresnosti, ktoré sa týkali vzniku podzozrivých zmeniek.

Komunikácia je z obdobia od januára do polovice mája 2018, kedy došlo k vražde Jána Kuciaka a na civilných súdoch sa pojednávalo aj v kauze zmenky, ktorú dnes už riadi Špecializovaný trestný súd. Obaja obvinení sa v tom čase stretávali často. „Stretko zajtra alebo piatok?“ pýta sa Rusko Kočnera 3. januára 2018. „Ahoj. Zajtra ráno,“ odpisuje Kočner. „Dobre, 8h ako vzdy,“ dolaďuje Rusko ďalej v konverzácii.

Inštrukcie k výpovedi

Veľká časť komunikácie sa týka práve kauzy zmenky, ktorú v piatok 8. februára rozhodovala sudkyňa Zuzana Maruniaková, ktorá predtým pracovala na sekretariáte štátnej tajomníčky Moniky Jankovskej na ministerstve spravodlivosti, a ktorá na základe medializovaných informácií mala od Jankovksej pokyn, aby rozhodla v kauze v čo najkratšom čase, ideálne ešte v ten istý deň.

Na pojednávaní Rusko pred súdom vypovedal a tvrdil, že zmenky sú pravé, podpísal ich a on a televízia Markíza ako ručiteľ by ich mali zaplatiť.

„Výstupy sú výborné. Si proste mediálna hviezda,“ napísal Kočner Ruskovi po pojednávaní.

„Suhlasim, pozrel som vsetky. Myslim, ze su ‚dakus‘ nestastní.“

„Presne,“ súhlasil Kočner.

„A pokial ide o hviezdu – to viem. A celkom dobre sa pri mne vezies,“ dodal Rusko.

Rovnako sa Kočnerových inštrukcií držal aj v prípade, keď právnici televízie Markíza prišli so znaleckým posudkom Márie Zelenkovej, odborníčky na písmoznalectvo, ktorá skúmala pravosť Ruskovho podpisu na zmenkách a porovnávala ho s jeho podpismi z viacerých rokov.

Rusko sa totiž v minulsoti podpisoval inak ako teraz a podpis na zmenkách teda časovo nezodpovedal s dátumom, kedy mali byť podpísané. Kočner Ruska navádzal, aby si vymyslel uveriteľný príbeh, ktorým vysvetlí, prečo sa jeho podpisy odlišujú.

„Hlavne tej poje…nej bande pisálkov to logicky vysvetli. Prečo si mal dva druhy podpisov,“ pripomína Kočner. „Aký príbeh na to dáš. Možno že súkromné veci s tým R a firemné kvačkou. Ale občas si to aj ako prišlo. Len to musí mať nejakú logiku.“

Rozdielne podpisy nakoniec vysvetľoval tým, že sa ľudia sťažovali na nezreteľnosť písmena „R“, a tak podpis časom zmenil. „Preto som sa postupne začal zaoberať myšlienkou, aby môj podpis bol iný, a motivoval som sa mojím ocinom, ktorý sa podpisoval s tým R-kom,“ vysvetľoval Rusko na súde.

„Začal som ho používať práve preto, aby ľudia vedeli, že to R je ako Rusko. A keď som sedel s pánom doktorom Valkom a on podľa toho, čo sme hovorili, dostával tie zmenky odo mňa, ako prvý krok k tomu, aby sa celý proces začal – proces záchrany licencie, tak mi presne povedal v tom Fajn klube, no ale prosím Vás, nieže tam dáte tri krížiky a potom mi povedia, že som to tam napísal sám, viete sa tam podpísať celým menom?“ Preto sa mal podpísať tak, aby každému bolo jasné, "že je to Rusko“. Splnil tak Kočnerovu prosbu.

Kauza zmenky

Pojednávanie v kauze zmeniek by malo pokračovať vo štvrtok, 17. októbra po mesačnej prestávke. Vo veci sa Pavol Rusko opakovane obhajoval, že o nich vedeli len tí ľudia, ktorí o nich mali vedieť. Medzi nimi má byť aj bývalá manželka obžalovaného Viera Rusková, ktorá zatiaľ nebola predvolaná svedčiť. Zo svedkov, ktorí sa dostavili, popreli vedomosť o existencii zmeniek všetci s výnimkou Štefana Ágha. Ten je ako bývalý spoločník Kočnera v Gamatexe zároveň údajným spolupáchateľom falšovania, avšak jeho konanie bolo odčlenené na samostatný proces. Medzi ostatnými svedkami, ktorí sa na pojednávanie dostavili, boli viacerí bývalí riaditelia Markízy ako Václav Mika a Vladimír Repčík, niekdajšia účtovníčka Markízy Anna Miklošovičová a bývalá finančná riaditeľka Radka Doehring.