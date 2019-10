Reakcia na vyhlásenie Národného ústavu detských chorôb

Médiá aj verejnosť po 14.00 očakávali reakciu neurochirurga Juraja Šteňa na včerajšie vyhlásenie generálneho riaditeľa Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Ladislava Kuželu. Ten spolu s ďalšími dvoma lekármi ponúkol svoju funkciu. Tvrdil, že nesúhlasí s tým, že neurochirurg Juraj Šteňo by mal ako jediný patent na manažovanie detských pacientov s nádorom mozgu. Pre mimoriadnu poradu sa však pred kamery nemohli postaviť. Podľa slov jednej z pacientok išlo o bezprecedentú situáciu v snahe zabrániť lekárom vystúpiť pre kamerami. Spor medzi lekármi vyplával na povrch po medializácii prípadu 15-ročného chlapca s nádorom, o ktorého liečbu sa sporili dve štátne nemocnice.

Spor medzi lekármi

V Národnom ústave detských chorôb operovali v lete nádor na mozgu 15-ročnému Lukášovi. Nepodarilo sa však vybrať celý nádor a bola potrebná reoperácia. Lukášovi rodičia chceli, aby ju vykonal neurochirurg Juraj Šteňo. On súhlasil, no operovať chcel v prostredí, na ktoré je zvyknutý – na Neurochirurgickej klinike Nemocnice akad. L. Dérera na Kramároch, ktorá spadá pod Univerzitnú nemocnicu Bratislava (UNB). A tu nastal problém. Vedenie detskej nemocnice nesúhlasilo s prevozom do druhej nemocnice, hoci je od tej detskej vzdialená iba necelých 200 metrov.

Problém napokon rozsekla až ministerka zdravotníctva Andrea Kalavská (nom. Smer). Rodine dala na výber – chlapca mohli previezť do pražskej nemocnice v Motole, mohli ho nechať v detskej nemocnici alebo previezť tam, kam sami chcú, čiže k Šteňovi. Tak sa napokon aj stalo, elitný neurochirurg chlapca operoval minulú stredu. Zákrok trval takmer šesť hodín. „Priebeh vzhľadom na okolnosti bol uspokojivý a pacient bol prevezený do NÚDCH a k ďalšiemu sa budeme vyjadrovať až po stabilizácii zdravotného stavu,“ povedal po operácii Šteňo.

Generálny riaditeľ Národného ústavu detských chorôb (NÚDCH) v Bratislave Ladislav Kužela v reakcii ponúkol svoju funkciu. O odchode hovorili aj vedúci lekár Neurocentra Bruno Rudinský a odborník Robert Chrenko, ktorý chlapca operoval ako prvý. Je presvedčený, že svoju prácu odviedol perfektne, no napriek tomu došlo k jeho zdiskreditovaniu. Ministerka Kalavská lekárov detského neurocentra požiadala, aby zostali pracovať pre dobro chorých detí.