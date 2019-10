Via Iuris: Sudkyne Praženková a Kosová by mali pre možný konflikt záujmov odstúpiť

Sudkyne Lenka Praženková a Marcela Kosová, ktoré sú na čele komisie Súdnej rady SR preverujúcej kontakty sudcov s obvineným podnikateľom Marianom Kočnerom, by mali odstúpiť a v komisii by ich mali nahradiť iní. Pre agentúru SITA to uviedli zástupcovia VIA IURIS aj Nadácie Zastavme korupciu.

Reagovali tak na medializované informácie, podľa ktorých sa predsedníčka súdnej rady Praženková a členka rady Kosová v roku 2017 zúčastnili na podujatí organizovanom súkromnou advokátskou kanceláriou, pričom tam bol prítomný aj Marian Kočner. Podľa VIA IURIS to spochybňuje ich nezávislosť pri vyšetrovaní stykov iných sudcov s obvineným podnikateľom.

„Nielen členovia súdnej rady, ale všetci sudcovia, sú povinní zdržať sa všetkého, čo by mohlo narušiť vážnosť a dôstojnosť ich funkcie alebo ohroziť dôveru v nezávislé a nestranné rozhodovanie súdu. Sudcovia by mali byť obozretní, s kým sa stretávajú aj vo svojom voľnom čase a v súkromí, mali by sa vyhýbať spoločenským stretnutiam, ktoré nemajú prísne odborný charakter a kde môžu stretnúť potenciálnych účastníkov konania alebo ich právnych zástupcov," konštatuje združenie. VIA IURIS zároveň dodáva, že účasť sudcov na spoločenských akciách organizovaných advokátmi, ktorí môžu zastupovať spory na ich súdoch, vzbudzuje pochybnosti o nezávislosti a nestrannosti týchto sudcov, čo je v rozpore so zákonom a so zásadami sudcovskej etiky.

Podľa Zuzany Petkovej z Nadácie Zastavme korupciu sú na celej veci šokujúce reakcie dotknutých sudkýň. „Brali ako samozrejmosť, že prijali pozvanie nejakej advokátskej kancelárie na žúrku," povedala. Podľa nej, už len to, že prijali takéto pozvanie na akciu s advokátmi, s ktorými sa môžu stretnúť počas pojednávaní, vyvoláva otázniky. „Ja si myslím, že to je eticky neprijateľné, aby na takéto akcie chodili, pretože sa môžu dostať do konfliktu záujmov," povedala Petková, ktorá si takisto myslí, že obe sudkyne by zo spomenutej komisie mali odstúpiť.

Na účasť oboch sudkýň na podujatí v lokalite Nandin dvor v decembri 2017 upozornil portál postoj.sk. Podujatia sa zúčastnil aj Marian Kočner pričom podľa jeho komunikácie v aplikácii Threema sedela Praženková pri stole v jeho blízkosti. „Sprava vedľa mňa sedel plešák, zľava tučná Lena, oproti Boris T., vedľa neho Kosová a všetkým sa pchal do riti ten (…) čo u Teba je šéf trestného," napísal. Obe sudkyne reagovali, že podujatie opustili, keď zistili prítomnosť Mariana Kočnera.