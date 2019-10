Pokračuje pojednávanie v kauze zmenky: vypovedať budú Rusková aj Kováčik

Viera Rusková by mala podľa svojho exmanžela vedieť dosvedčiť existenciu zmeniek, ktoré mali podľa neho a Mariana Kočnera vzniknúť v roku 2000. Do Ústavu na výkon väzby (ÚVV) Bratislava, kde bolo pojednávanie presunuté z priestorov ŠTS v Pezinku, by mala prísť po tom, ako ju navrhla obhajoba.

Na pojednávacích dňoch v septembri vypovedali ako svedkovia bývalá riaditeľka televízie Zuzana Ťapáková, súčasný riaditeľ Markízy Matthias Settele, ale aj exsiskár a bývalý novinár Peter Tóth. Po jeho neverejnej svedeckej výpovedi uviedol prokurátor Úradu špeciálnej prokuratúry Ján Šanta, že sa sila dôkazov voči obžalovaným posilnila na 150 percent.

Obžalovaní Marian Kočner a Pavol Rusko podľa obžaloby prokurátora po vzájomnej dohode s obvineným Štefanom Ághom, ktorého trestná vec bola vylúčená na samostatné konanie, vyhotovili štyri sfalšované zmenky. Mali ich predložiť ako prílohy na vydanie platobných rozkazov. Kočner je obvinený aj z objednávky vraždy Jána Kuciaka a Pavol Rusko je obžalovaný z objednávky vraždy Sylvie Klaus-Volzovej.