Žitný: Nahrávka nemôže byť použitá ako dôkaz

Môžeme považovať zverejnenú nahrávku za autentickú?

Predpokladám, že nejaký „fejk“, ktorý by niekto prácne vyrábal s nejakými nemenovanými hercami, môžeme asi vylúčiť. Berme to tak, že ide o autentickú nahrávku. Lebo sa nie náhodou objavila práve dnes.

Ako to myslíte?

Čítam ju ako odpoveď na zadržanie expríslušníkov Slovenskej informačnej služby Pavla Forischa, Jána Feranca a Stanislava Žiarana.

Kto bude zverejnením tejto nahrávky najviac zdiskreditovaný? Bývalí politici, Penta…?

V podstate všetci aktéri, ktorí tam vystupujú. Tí, ktorí sú tam najčastejšie, tých sa to dotkne najviac.

Penta už ohlásila, že podáva trestné oznámenie.

Samozrejme, podľa zákona mala byť tá nahrávka zničená. To, že existuje a že sa rozširovala, že sa dostala von, je porušením zákona a ďalších právnych noriem. To trestné oznámenie je pochopiteľné.

Bude môcť byť táto nahrávka použitá ako dôkaz pri vyšetrovaní kauzy Gorila?

V žiadnom prípade. Treba sa vrátiť do minulosti a treba si zopakovať nejaké zákony. Máme zákon na ochranu pred odpočúvaním, máme ďalšie právne normy, ktoré presne určujú, kedy a za akých okolností môžu byť nasadené informačno-technické prostriedky, za akých podmienok majú byť takéto záznamy zničené. Aj na tento záznam sa, samozrejme, tieto právne normy vzťahujú a, ako som už povedal, záznam mal byť zničený. Túto nahrávku nie je možné použiť v trestnom konaní, pretože nevznikla zákonným spôsobom. Zoltán Varga, v ktorého byte sa tie nahrávky uskutočnili, už dávnejšie podal žalobu na Ústavný súd, že boli poškodené jeho ústavné práva na súkromie. Ústavný súd mu dal za pravdu. Prečo? Pretože v žiadosti SIS príslušnému sudcovi o súhlas na nasadenie informačno-technických prostriedkov v byte Zoltána Vargu uviedli nepravdivé dôvody, čím zaviedli aj toho sudcu do omylu. Už preto, že tam boli vymyslené dôvody, je celý ten postup nezákonný. Je dôležité vedieť, že SIS nie je orgánom činným v trestnom konaní. Čiže ani tak nemôže byť nijakým spôsobom táto nahrávka použitá ako dôkaz. Pokiaľ by SIS v čase, keď tie nahrávky vytvárala, postúpila tieto záznamy policajným orgánom a tí by začali trestné konanie, nasadili by svoje informačno-technické prostriedky, kde už sudca nedáva svoj súhlas, ale prikazuje v zmysle Trestného poriadku, v takom prípade by už tá nahrávka využiteľná bola. Musíme sa pohybovať len čisto v zákonnom rámci každého jedného úkonu, ktorý urobí štátny orgán. Toto musíme mať na pamäti.

Nahrávka sa však ocitla na verejnosti, nedostali ju len médiá, ale z webu si ju mohol stiahnuť ktokoľvek. Môže verejný tlak, ktorý teraz zrejme vznikne, vyšetrovanie urýchliť?

Tím Gorila existuje už takmer desať rokov a nič nevyšetril, nikam sa neposunul. Jednoducho preto, že tam nie je čo dokázať. Dvaja šéfovia vyšetrovacieho tímu to už vzdali. Mňa kontaktoval pred dvoma rokmi ten druhý v poradí, aby som im pomohol, lebo nič nemajú. Jednoducho, ten záznam, ktorý sa teraz objavil, nemá trestnoprávne následky. Je to politicky bizarná vec, to áno, môže zničiť aj súkromie niektorých ľudí, ale nič viac. Môže mať nejaký vplyv na politický vývoj v krajine. Keď som pre vaše médium niekedy v lete povedal, že nás čaká horúca jeseň, toto je ono.