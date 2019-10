Bugár: V byte kauzy Gorila sme ja ani mne blízky človek nikdy neboli

Predseda politickej strany Most-Híd Béla Bugár si nemyslí, že úlohou politikov je komentovať, ale vytvárať prostredie pre orgány činné v trestnom konaní, aby mohli bez zásahu politikov konať. Uviedol to na dnešnom brífingu. Odmieta, že by SMK pod jeho vedením používala špinavé peniaze. Povedal to v reakcii na údajnú nahrávku z kauzy Gorila. V tej sa spomína v súvislosti s províziami aj SMK.