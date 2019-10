Bugár: V Threeme sú aj opozičníci, zverejnil by som to celé. Kollár o pravosti nepochybuje, je to Kočner

Pri kauze Gorila aj prepisoch z aplikácie Threema ide podľa Bugára o krízu právneho štátu. „Musíme rázne, ale zákonne zasiahnuť,“ zdôraznil Bugár a dodal, že už po vražde novinára a jeho partnerky boli prijaté zákony ako napríklad ten, ktorý upravil pravidlá voľby policajného prezidenta a výsledkom podľa Bugára je, že za mrežami je nielen Kočner, ale napríklad aj Ladislav Bašternák, vyšetrujú sa aj sudcovia či bývalá štátna tajomníčka. „K tomu bola potrebná v úvodzovkách len malá zmena zákona. Len niektorí koaliční partneri sa k tomu nemali,“ povedal Bugár. Pripomenul, že Slovenská republika už zažila takéto krízy – napr. únos prezidentovho syna a Mečiarove amnestie. Podľa Bugára trvalo 20 rokov, kým sa naprieč politickým spektrom našla vôľa, to riešiť. „Z toho vyplýva, že nie politici alebo médiá majú vyniesť súd, ale musíme umožniť orgánom činným v trestnom konaní, aby konali,“ dodal.

Boris Kollár je však presvedčený, že koalícia nerobí dosť, aby sa s týmito kauzami pohlo a chýba politická vôľa. „Neboli schopní odvolať Kaliňáka, Gašpara, keď Kočner používal políciu ako súkromnú SBS. Oni sú tá príčina, prečo to tu tak je. Smer dovolil vyrásť týmto zločineckým skupinám a uniesť právny štát,“ povedal Kollár. Dodal, že poslanci môžu zvolať tlačovku, na výbore klásť otázky ministerke či apelovať na ulicu.

Bugár kritizoval, že sú cez médiá zverejňované iba určité časti. „Neviem, kto vypúšťa informácie, ale je to veľmi nebezpečná zbraň. Veď aj v Threeme sú opozičníci. Keby som to našiel, zverejnil by som to. Je to nebezpečná hra, takto úplne zničíme demokraciu,“ povedal Bugár.

Kollár zverejnené prepisy vníma tak, že účel svätí prostriedky. „Súhlasím s tým, že buď zverejnime všetko alebo nič. Som za všetko. Gorila je veľký problém SDKÚ. Je tam jasne povedané kto koľko bral. Fico to rád zľahčuje. Ale aj Fico sedel v tom byte a odporučil Haščákovi pána Pašku a čo potom urobili so zdravotníctvom. Toto je výsledok. Toto ide naprieč. Nech sa nikto netvári, že s tým nič nemali. SDKÚ dopadla tak, ako dopadla,“ povedal Kollár.

Dodal, že o pravosti nahrávky Kočner – Trnka nepochybuje, lebo pozná reálie. „Podľa sluchu som počul, že to nie je hlas podobný, je to Kočner,“ povedal Kollár.

Politici otvorili aj tému blížiacich sa volieb. Bugár potvrdil, že Most-Híd je krok od predvolebnej dohody s SMK. „Vyzerá to tak, že sme na konci. Intenzívne rokujeme skoro každý deň a dúfam, že sa dohodneme. Ešte tento týždeň môžeme uzavrieť dohodu,“ povedal Bugár a potvrdil, že on ani šéf SMK József Menyhárt nebudú na čele kandidátky.

Líder Sme rodina zdôraznil, že hnutie bude o prípadnej spolupráci s opozičnými stranami tvrdo rokovať. „Nielen oni majú výhrady k spolupráci, my ich máme tiež,“ povedal Kollár. Koalíciu so Smerom vylúčil.

Bugár v relácii Ide o pravdu tiež uviedol, že vidí priestor na zníženie budúcoročného deficitu aj na zvýšenie dane na tabakové výrobky. Vládna koalícia navrhne predĺženie platnosti osobitného bankového odvodu. Sme rodina chce dať stopku vysokým bankovým poplatkom a plánuje prísť s návrhom zákona o práve na hotovosť.