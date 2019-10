Údajný falošný lekár zo zariadenia pre seniorov Iris sa cíti nevinný

Ivan B., ktorý čelí obžalobe z neoprávneného podávania liekov klientom zariadenia pre seniorov dnes pred Okresným súdom Bratislava I deklaroval svoju nevinu. Poprel, že by klientom ordinoval alebo podával lieky. Celá vec je podľa neho pomstou opatrovateľov, ktorých zo zariadenia prepustil.

Pre nedostatok zdravotníckeho personálu bol podľa vlastných slov nútený do zariadenia na bratislavskej Heydukovej ulici prijať personál „z nižších sociálnych podmienok". Následne údajne zistil, že klientov okrádajú o peniaze a osobné veci. „Toto je len pomsta týchto ľudí na moju osobu," povedal s tým, že v zariadení Iris pôsobil ako manažér. „Nebol som opatrovateľ ani lekár, nikomu som nič nedával," povedal.

Kauza sa týka zariadenia pre seniorov a zariadenia opatrovateľskej služby s názvom Nezisková organizácia Iris. Podľa obžaloby Ivan B. a Vanessa P., napriek tomu, že na to nemali kvalifikáciu, podávali v rokoch 2016 až 2018 klientom zariadenia rôzne druhy liekov. To viedlo k ohrozeniu ich zdravia. V niektorých prípadoch existuje podozrenie, že seniori v dôsledku podania liekov zomreli. Z tohto dôvodu došlo aj k niekoľkým exhumáciám zosnulých.

Dvojicu zadržala polícia v lete minulého roku, Ivan B. je stíhaný väzobne. Vanessa P. pred súdom už skôr priznala vinu. Súd jej priznanie akceptoval a mal by rozhodnúť o treste. Zároveň Vanessa P. dnes vypovedala, že lieky sa v zariadení podávali klientom práve na pokyny Ivana B. On sám podľa nej podával lieky aj infúzie. To, že obžalovaný vystupoval ako lekár, uviedli pre médiá aj príbuzní seniorov zo zariadenia.

Ivan B. je obžalovaný aj z toho, že napriek tomu, že mal potvrdenú diagnózu HIV, vyhľadával nechránený pohlavný styk s viacerými osobami mužského pohlavia. „Liečim sa 15 rokov, pravidelne beriem lieky, nie som infekčný," povedal pred súdom s tým, že svojich sexuálnych partnerov na svoj stav upozornil. „Ja som ich oboznámil, že nie som infekčný, oni to robili len pre peniaze," uviedol. Vanessa P. v tejto súvislosti vypovedala, že do zariadenia chodili viaceré osoby, ktoré tam nemali čo robiť, konzumovali alkohol aj drogy.