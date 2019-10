Pellegrini zvolal na pondelok stretnutie, dôvodom je situácia v justícii

Na stretnutí sa zúčastnia ministerka vnútra SR Denisa Saková (Smer), minister spravodlivosti SR Gábor Gál (Most-Híd), prezident Policajného zboru SR Milan Lučanský a zástupcovia Súdnej rady SR a Generálnej prokuratúry SR, informoval tlačový a informačný odbor Úradu vlády SR.

Uplynulý týždeň Pellegrini uviedol, že súhlasí s potrebou očistenia justície, o ktorej hovorila po menovaní nových ústavných sudcov prezidentka Zuzana Čaputová. Ako poznamenal, je na sudcovskom stave, aby našiel silu a odvahu vyzliecť z talára tých, ktorí znižujú dôveru v slovenské súdnictvo. „Sudcovský stav musí nájsť v sebe mechanizmy, aby sa dokázal samoočisťovať, keďže je nezávislý a oddelený od moci výkonnej a parlamentnej. A je na nich, aby našli v sebe silu a odvahu vyzliecť z talára tých, ktorí poškodzujú dobré meno justície, a ktorí znižujú dôveru v slovenské súdnictvo,“ vyhlásil Pellegrini.

Myslí si, že pokiaľ sudcovia, ktorí krivia systém, ostanú v talároch, situácia sa nezmení. Súdna rada by podľa jeho slov mala konať razantnejšie. Ak nemá na to mechanizmy a požiada o ne, dostane ich. „Ak nás o to požiada, my jej takéto mechanizmy v legislatíve veľmi radi dodáme,“ povedal premiér.

Na stretnutie vyzvali premiéra aj opoziční lídri z OĽaNO, SaS a Sme rodina. Chcú, aby zvolal okrúhly stôl a spolu s nimi hľadal spôsob, ako riešiť skorumpovaných sudcov, prokurátorov či policajtov. Ak Pellegrini na výzvu nebude reagovať tento či budúci týždeň, opozícia chce začať zbierať podpisy pod návrh na zvolanie mimoriadnej parlamentnej schôdze, kde sa ho pokúsi odvolať. Igor Matovič (OĽaNO) uviedol, že informácie z posledných dní sú natoľko vážne, že si musia za jednej stôl sadnúť politici naprieč politickým spektrom.