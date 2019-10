Dzurinda odmieta, že by počas svojej vlády rozhodoval v prospech finančnej skupiny

Expremiér Mikuláš Dzurinda odmieta, že by počas svojej vlády rozhodoval inak ako podľa svojho svedomia. Zdôrazňuje, že nikdy neprijal úplatok a nemá indície, že by jeho vláda konala pod vplyvom finančnej skupiny. Ak sú informácie z Gorily pravdivé, svedčia podľa Dzurindu o zlyhaní jednotlivcov, nie vlády - tak ako to občanom podsúva Robert Fico. Dzurinda to uviedol vo svojom stanovisku, ktoré poskytol TASR.