Boj Kisku, Beblavého, Matoviča aj Sulíka o body z Gorily

Text Gorily je známy od roku 2011 a v roku 2012 viedol k prehre SDKÚ vo voľbách a vzniku jednofarebnej vlády Smeru. V Gorile je aj hlas podobný Robertovi Ficovi, ktorý sa mal ako opozičný politik v konšpiračnom byte stretnúť so šéfom Penty. Penta pravosť Gorily odmieta. Fico tvrdí, že ak by aj nahrávka bola pravdivá, neusvedčuje ho z ničoho. Faktom je, že prepis Gorila je o korupcii za Dzurindovej vlády. Opozícia však burcuje verejnosť do ulíc a tam sa protesty zužujú najmä na vyvolanie vášní proti Ficovi. Politika dominovala uplynulý týždeň v sledovanosti na TV Pravda. Pozrite si TOP 10 videí týždňa, ktoré dokresľujú vývoj v politike. Okrem toho TV Pravda ponúka aj pravidelné relácie. Viac si pozrite v týždennom prehľade.