Obvinenie Trnku by malo padnúť čoskoro

Meno Trnka ešte len rozvíri politické vody, v priestoroch svojej kancelárie mal mať nainštalované kamery a nahrával si rozhovory so svojimi návštevami. Aj tieto záznamy našla polícia v Kočnerovom trezore.

„Na utajovanom výbore sme dostali podrobnú informáciu o celom procese, ktorý polícia vykonávala s touto nahrávkou, aj o niektorých veciach týkajúcich sa spôsobu vyšetrovania. Členovia výboru jednohlasne prijali uznesenie, že polícia nepochybila, konala podľa princípov vyšetrovania a nedochádzalo k zdržiavaniu vyšetrovania,“ zhrnul predseda brannobezpečnos­tného výboru Anton Hrnko (SNS). Výbor nedostal informáciu o tom, kedy budú vznesené obvinenia. Hrnko však zo slov policajného prezidenta číta, že to bude skoro.

Saková pripomenula, že informácie podané na neverejnom výbore pochádzajú zo živého vyšetrovania. „Dúfam, že práca Policajného zboru a vyšetrovacieho tímu bude efektívna a dočkáme sa výsledkov,“ skonštatovala ministerka.

Polícia doteraz verejne potvrdila iba to, že nahrávka získaná vlani v novembri pri domovej prehliadke u Kočnera bola odoslaná na expertízne skúmanie. Jeho výsledky ale odmietla poskytnúť, Hrnko tak prezradil, že „nahrávka je verifikovaná znalcami z odboru fonetiky a elektroniky, že s ňou nebolo manipulované a hlasy na nej patria osobám X a Y.“

Zo 70-minútového záznamu, ktorý minulý pondelok zverejnil Denník N, vyplýva, že Trnka mal vydierať šéfa finančnej skupiny Penta Jaroslava Haščáka s nahrávkou z kauzy Gorila. Na zázname je rozhovor z leta 2014, kde Kočner Trnkovi vyčíta, že kvôli nemu prišiel o milión eur, ktoré mal od Haščáka dostať za jedinú kópiu nahrávky stretnutí s politikmi v odpočúvanom byte na Vazovovej ulici v Bratislave. Kočner si však u Trnku nechal ďalšiu kópiu, ktorú sa mal bývalý generálny prokurátor spolu s Oskárom Bereczkom, starostom obce Dolný Bar, a právnikom Lórantom Kósom pokúsiť opäť predať Haščákovi.

Kočner sa pri rozhovore vyhráža vraždou, pripomína Trnkovi, že mu spravuje peniaze, ktoré „spolu zarobili“, rozpráva o obchodovaní s nahrávkou z kauzy Gorila, o kupovaní poslancov pri voľbe generálneho prokurátora v roku 2011, keď Trnkovi k znovuzvoleniu chýbal jediný hlas. Šéf Penty sa od zverejnených informácií dištancoval a odmietol, že by za spomínanú nahrávku niekomu platil. Dobroslav Trnka pre televíziu Markíza odmietol potvrdiť či vyvrátiť autentickosť rozhovoru na nahrávke. Pripustil však, že požiada o pozastavenie funkcie prokurátora, na čo ho vyzvali aj generálny prokurátor Jaromír Čižnár a rada prokurátorov.

Podpredseda parlamentu Andrej Hrnčiar (Most-Híd) označil výbor za konštruktívny a avizuje, že čoskoro dôjde k zaujímavým záverom, nevylúčil ani obvinenia. „Som veľmi rád, že výbor bol zvolaný, pretože policajný prezident nám poskytol také podrobné informácie z pohľadu vyšetrovania, že presvedčil všetkých koaličných aj opozičných poslancov. Mali sme presný časový harmonogram jednotlivých úkonov, kedy sa čo urobilo. Polícia začala okamžite konať a myslím si, že budete prekvapení, keď polícia zverejní, čo všetko sa za ten čas dialo,“ zhrnul Hrnčiar s tým, že čoskoro dôjde k zaujímavým záverom. „Vždy keď polícia koná, jej práca by mala smerovať k zabezpečeniu takých dôkazov, aby boli vznesené obvinenia. Myslím, že sa môže báť každý, kto spáchal trestný čin,“ odkázal podpredseda parlamentu. Aj opozičný poslanec Gábor Grendel (OĽaNO) je presvedčený o tom, že polícia kauze venuje maximálnu snahu.

Generálna prokuratúra poukazuje na to, že Trnku mohla zbaviť mlčanlivosti ešte skôr, proces podľa nej zdržala polícia. Generálny prokurátor Jaromír Čižnár dal 16. januára písomný pokyn špeciálnemu prokurátorovi na preverenie všetkých podozrení z trestnej činnosti vyplývajúcej z nahrávky. Ako zdôraznila hovorkyňa prokuratúry Andrea Predajňová, až 19. marca bolo začaté trestné stíhanie vo veci zneužívania právomoci verejného činiteľa a prijímania úplatku. Polícia požiadala o zbavenie Trnku mlčanlivosti 1. augusta, teda takmer po piatich mesiacoch. „Na základe vyššie uvedených faktov nech verejnosť posúdi, kto v trestnej veci koná s prieťahmi a kto bez prieťahov,“ poznamenala Predajňová.

Bezpečnostný analytik Milan Žitný napriek tomu, že prípad sa týka bývalého generálneho prokurátora, nepovažuje za správne, že Lučanský informuje o živom vyšetrovaní poslancov. Pokrok vo vyšetrovaní napriek optimizmu poslancov komentovať nechce. „Vyšetrovatelia by nemali podliehať tlaku verejnosti a rôznym hystériám, mali by si od toho držať odstup, dodržiavať v prvom rade trestný poriadok a pokračovať ďalej vo vyšetrovaní. Je zrejmé, že tlak zo strany verejnosti je enormný a vyšetrovatelia si to sami dobre uvedomujú. Netreba ten tlak stupňovať do absurdna a treba im dať dýchať,“ zdôraznil Žitný. Po prípadnom vznesení obvinenia sa podľa neho bude dať povedať viac o doterajšom vyšetrovaní.

Vyšetrovatelia z tímu Kuciak zaistili u Kočnera pri domových prehliadkach aj záznamy, ktoré majú pochádzať priamo z kancelárie niekdajšieho generálneho prokurátora Trnku. Podľa Daniela Lipšica, ktorý zastupuje Kuciakovcov, sú na nich zachytení rôzni ústavní činitelia z obdobia, keď bol Trnka najmocnejším mužom prokuratúry. Advokát tvrdí, že z nahrávok vyplývajú podozrenia z korupčnej trestnej činnosti niektorých ústavných činiteľov.