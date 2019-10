Glváč si podľa Threemy mal dohadovať biznis s Kočnerom

S informáciou prišiel Denník N. Glváč mal s Marianom Kočnerom taktiež rozoberať, ako sa má rekonštruovať vláda po odchode Roberta Fica z postu predsedu vlády. Fico sa vzdal svojej funkcie po tlaku verejnosti po vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice v marci minulého roku. Komunikácia sa medzi nimi mala realizovať minimálne od 17. októbra 2017 do 5. mája 2018 a vymeniť si spolu mali najmenej 49 správ.

Kočner si s Glváčom tyká a píše, že „tú mumlavú treba poslať do p..e. Čím skôr“. Kočner „mumlavou“ označoval ministerku spravodlivosti Luciu Žitňanskú (vtedy Most-Híd) a pridával aj spôsob, ako sa jej zbaviť. „Treba zvoliť štátnu taj. do SR a odíde sama.“ Kočner má na mysli svoju „opičku“ a štátnu tajomníčku Moniku Jankovskú. Žitňanská totiž vyhlásila, že pokiaľ sa Jankovská dostane do súdnej rady, odíde z funkcie. Glváč pritakáva. „To je pravda,“ píše podľa Threemy.

Kočner a Glváč si cez Threemu nepíšu len o politike, ale aj o biznise. Ide o správy z 2. decembra 2017 a o rozsiahly pozemok v Čiernej Vode, čo je satelitné mestečko neďaleko Bratislavy, v katastri Chorvátskeho Grobu. Práve s pozemkami na Čiernej Vode sa spája najväčšia Glváčova kauza. Ide o prevody lukratívnych pozemkov v tejto lokalite z roku 2004. „Ahoj, si tu?“ ozve sa 2. decembra Kočner. „Ano idem na tripartitu,“ odpovedá podpredseda parlametu, ktorý na tomto stretnutí skutočne v ten deň bol. „Je reálny záujemca o 20-tisíc m2 pozemok na Čiernej Vode. Valašík to mal s ostatnými prejednať. Klient už 2 týždne čaká na odpoveď. Vieš o tom???“ pokračuje Kočner. Milan Valašík je riaditeľom firmy Regionálne cesty Bratislava (RCB), ktorá spravuje krajské cesty a v ktorej je akcionárom Rattajova RCBT. „Nie. Asi ani nemusím. Valašík je dobrý respondent,“ odpovedá Glváč. Kočner sa opäť zaujíma, s kým má riešiť pozemok, ktorý by Glváčovi nemal patriť. „S Milanom V. alebo Ratajom. Môžem aj ja, keď chceš,“ odpisuje podpredseda parlamentu, akoby k pozemku mal vlastnícky vzťah.

Glváč nepoprel, že by išlo o skutočnú komunikáciu s Kočnerom. „Vychádzate z nejakej komunikácie, ktorej autenticitu neviem posúdiť, pričom už v minulosti ste (v rozpore so zákonom) zverejnili články o mojej súkromnej komunikácii, ktorá však nesedela so skutočnosťou,“ reagoval podpredseda parlamentu. Tvrdí, že sa s Kočnerom od januára 2012 nestretol. „Ak si dobre spomínam, tak vo väčšine prípadov kontaktoval on mňa, odpovedal som tak isto, ako aj iným.“ Tvrdil tiež, že pozemky, o ktorých sa píše v Threeme, nevlastní.