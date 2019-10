Beblavého brat robil biznis s Bubeníkovou z Gorily

Pavol Beblavý bol v rokoch 2011 až 2014 v developerskej firme Corwin, v ktorej od roku 2012 zakotvila aj Bubeníková. Ide o brata Miroslava Beblavého. Politik Beblavý už predtým čelil kritike za to, že pôsobil v Dzurindovej vláde do roku 2006 ako štátny tajomník rezortu práce za SDKÚ. Bolo to v čase, kedy mala vo vláde podľa Gorily prekvitať masívna korupcia a úplatky.