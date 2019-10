Úrad pre dohľad je zbytočný, tvrdia odborári

Ministerka Kalavská pripomenula, že otázku v súvislosti so zrušením úradu pre dohľad v rámci tripartity nastolil predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský. „Ak je všeobecný konsenzus, že úrad nefunguje ako by mal, súhlasím s jeho zrušením. Nie je to však len na mojom rozhodnutí,“ povedala pre Pravdu ministerka. O tejto otázke podľa nej môžu viac diskutovať, no podstatné pre ňu je, kam presunú činnosti, ktoré úrad vykonáva, kto ich bude vykonávať a či to bude robiť lepšie ako úrad. „Ak tieto otázky budem mať zodpovedané, pokojne môžem úrad zrušiť,“ doplnila s tým, že rezort zdravotníctva má aparát ľudí, ktorí sa týmito otázkami budú zaoberať.

Predseda Lekárskeho odborového združenia Peter Visolajský pripomína, že podobný úrad neexistuje nikde vo svete. Pri takom nastavení, aké má, podľa neho nepomáha pacientom ani nemocniciam. „Ani v dohľade nad zdravotnými poisťovňami nefunguje tak, ako by mal,“ podotkol Visolajský s tým, že sa na tom zhodli s Asociáciou nemocníc aj so Slovenským odborovým zväzom zdravotníctva. Poukázal na posledný tender na záchranky, ktorý úrad zastrešoval. Podľa neho bol netransparentný. Ministerka podala podnet Generálnej prokuratúre, aby túto súťaž prešetrila, tak isto na vládu predložila návrh na odvolanie predsedu ÚDZS Tomáša Haška.

Denník Pravda požiadal o stanovisko aj samotný úrad, reakciu sa nepodarilo získať.

Úrad začal svoju činnosť od novembra 2004, jeho zriadenie bolo súčasťou tzv. Zajacovej reformy druhej Dzurindovej vlády. Vykonáva dohľad nad správnym poskytnutím liečby a ošetrovateľskej starostlivosti, zdravotnými poisťovňami a zdravotným poistením, v kompetenciách má tiež zabezpečenie obhliadok mŕtvych tiel. Na to, aby mohol zaniknúť, bude potrebná zmena viacerých zdravotníckych zákonov.