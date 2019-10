Sulík pristúpi na dohodu s Trubanom, má ale podmienku

Predvolebnú dohodu o neútočení podpíšu Kiska aj Sulík. Ale len ak v nej bude vylúčená spolupráca so Smerom, SNS a ĽSNS. Líder koalície PS/Spolu Michal Truban súhlasí, že dohoda o neútočení, ku ktorej sa ešte v lete pridalo KDH, sa upraví. Text by mal byť rozšírený o vylúčenie povolebnej spolupráce so Smerom, SNS a ĽSNS.