Advokát Kuruc: Súd bude v prípade Kuciack postupovať rýchlo

Prokurátor podal obžalobu, čo bude nasledovať?

Obžalobu sa prokurátor snažil podať tak, aby nebola ohrozená vyšetrovacia väzba obvinených, ktorá sa má končiť 27. novembra. Prokurátor musí 20 dní pred ukončením stanovenej lehoty väzby podať obžalobu a súd musí následne rozhodnúť o ďalšom trvaní tentoraz už súdnej väzby. Aby nedošlo k porušeniu práv obžalovaných, súd musí toto rozhodnúť ako prvé. Potom bude na súde, aby rozhodol, či obžalobu prijme, alebo nie. Pokiaľ by rozhodol, že obžalobu neprijme, môže vytýčiť verejné zasadnutie, kde za prítomnosti všetkých zúčastnených strán povie dôvody, pre ktoré vec vracia späť do prípravného konania. Voči tomuto rozhodnutiu má právo podať sťažnosť každá zo strán. O tej by následnej rozhodoval odvolací súd, ktorým je v tomto prípade Najvyšší súd. Ten môže rozhodnutie Špecializovaného trestného súdu s konečnou platnosťou potvrdiť alebo ho zrušiť a prikázať súdu, aby vo veci konal.

Aké rozhodnutie očakávate?

Osobne sa skôr prikláňam k tomu, že aj vzhľadom na medializovanú dôkaznú situáciu súd rozhodne, že väzba bude ďalej pokračovať.

Obžaloba má 93 strán, spis až 25-tisíc. Stihne to sudca celé v takom krátkom čase prečítať?

Rozhodnutie o súdnej väzbe znamená, že súd určí, či v priebehu procesu majú byť obžalovaní na slobode, alebo vo väzení. Súd vtedy nerozhoduje o vine, ale len o tom, či väzobné dôvody naďalej trvajú, alebo pominuli. Sudca dostane k dispozícii, samozrejme, celý spis, ale nemusí ho čítať celý. V obžalobe to má celé zhrnuté vrátane všetkých dôkazov, dôvodov väzby aj stanoviska prokurátora. Súd už v minulosti o väzbe týchto obvinených rozhodoval a nie je to preň teda novinka. Mal by to preto bez problémov stihnúť.

Akú taktiku čakáte od obhajoby?

To nechcem komentovať, pretože túto vec nepoznám. Neodvážim sa povedať, ako bude obhajoba postupovať.

Kedy môže byť určené hlavné pojednávanie?

Väzobné veci by mali mať podľa Trestného poriadku prioritu. Myslím si preto, že to bude pokračovať skôr a rýchlejším tempom, aby súd stihol vec ukončiť ešte pred uplynutím prípadnej súdnej väzby. Neviem povedať, či sa začne pojednávať v januári, vo februári alebo v marci, ale Špecializovaný trestný súd rozhoduje vo všeobecnosti rýchlo. Treba tiež pripomenúť, že ak sa vedie trestné stíhanie pre obzvlášť závažný trestný čin, za ktorý je možno uložiť trest na 25 rokov alebo doživotie, celková lehota väzby je 60 mesiacov, teda päť rokov.

Čo sa bude diať na hlavnom pojednávaní?

Budú sa opakovať všetky dôkazy a vypočúvať všetci svedkovia. Budú sa prehrávať záznamy, predkladať znalecké posudky.

Medzi skutkami menovanými v obžalobe je aj vražda podnikateľa Petra Molnára, s ktorou nemal mať napríklad obvinený Kočner nič spoločné. Zároveň je tam aj nedovolené ozbrojovanie, porušenie domovej slobody. Prečo sa to všetko posudzuje spolu?

Skutky, ktoré boli určené na spoločné konanie, sa nemusia týkať všetkých obžalovaných, ale jeden skutok môžu mať napríklad dvaja a ďalší skutok zas iní dvaja. Z jedného skutku môžu byť obžalovaní zas všetci. Prejednanie všetkých skutkov v jednom spoločnom konaní je lepšie z hľadiska práva a spravodlivosti, pretože sa veci posudzujú spoločne v jednom kontexte a má to význam aj pri určovaní výšky a druhu trestu. Takéto spoločné konanie je lepšie aj z hľadiska rýchlosti a hospodárnosti.

Prokurátor navrhuje na pojednávaní vypočuť 24 svedkov a prečíta ďalších 49 svedectiev. Aký je rozdiel medzi svedkom, ktorý sa na pojednávaní osobne zúčastní, a takým, ktorého svedectvo sa len číta?

Znamená to, že prokurátor z hľadiska obžaloby považuje za dôležité priamo na pojednávaní vypočuť tých najdôležitejších svedkov. Ostatní, ktorí nie sú pre neho až takí dôležití, nemusia byť predvolávaní, aby sa súdne konanie zbytočne nenaťahovalo. Obhajoba a súd však môžu dodatočne požiadať o osobný výsluch svedka na súde. Súdy takejto požiadavke obhajoby spravidla vyhovujú.

Myslíte, že v takejto veľkej veci stihne súd napríklad do dvoch rokov rozhodnúť?

Prečo by to nestihol. Sú aj iné skupinové a ťažké veci, ktoré na hociktorom súde dokázali skončiť rýchlo. Nevidím v tom žiadny problém. Je to len otázka organizácie pojednávaní, zabezpečenie svedkov, znalcov a ostatných, ktorí sa na pojednávaní majú zúčastniť. Nie je dôvod, aby to za dva roky právoplatne neukončili.