Už by som také video o opozícii nenatočil, priznáva Truban

Pred mesiacom v šokujúcom videu obvinil líder PS/Spolu Michal Truban partnerov z opozície, že sa hádajú. Vo videu Truban zobrazil lídra Smeru Roberta Fica ako bankového lupiča a opozíciu ako rozhádaných policajtov. Teraz sa s nimi stretáva a vo videu TV Pravda hovorí, že situácia sa zmenila. Opozícia sa stretla na začiatku týždňa a deklarovala snahu o predvolebnú aj povolebnú spoluprácu. Na otázku, či by progresívci opäť natočili video s rovnakou zápletkou, odpovedal Truban negatívne.

Predseda PS/Spolu Michal Truban neskrýval sklamanie z predsedu Za ľudí Andreja Kisku, ktorý definitívne odmietol vstúpiť do predvolebnej koalície s progresívcami. Odôvodnil to odmietavým stanoviskom tretiny sympatizantov a voličov strany. Kiska zároveň navrhol opozičným partnerom vytvorenie širokej predvolebnej koalície. Líder Za ľudí bol opozičnými partnermi odmietnutý, väčšina po spoločnom stretnutí deklarovala odhodlanie vstúpiť do predvolebného zápasu samostatne.

