Exprezidentom zvoleným do parlamentu by sa mohli pozastaviť výhody

Bývalí prezidenti, ktorí by sa po skončení mandátu stali poslancami Národnej rady (NR) SR či nastúpili do inej ústavnej funkcie, by dočasne mohli prísť o svoje výhody, na ktoré majú nárok po odchode z Prezidentského paláca. Novelu zákona o platových pomeroch niektorých ústavných činiteľov predložili do Národnej rady (NR) SR koaliční poslanci, v utorok ju posunuli do druhého čítania.