Pašeráci z Ukrajiny zarábajú na pesticídoch a jantáre

VIDEO: Pozrite si, ako premiér kontroloval ukrajinskú hranicu.

Ako sa dozvedel premiér priamo na hraničnom priechode, na škatuľke cigariet zarobí pašerák 40 centov. Za kvalitný jantárový šperk však dostane aj tisícku. A čoraz viac sa cez túto hranicu pašujú už aj pesticídy.

Cestný hraničný priechod Vyšné Nemecké by mal prejsť komplexnou rekonštrukciou. V rámci nej sa má rozšíriť súčasné pracovisko osobnej dopravy na strane vstup o tri jazdné pruhy a na strane výstup o dva jazdné pruhy. Predpokladané výdavky sú vo výške 6,4 milióna eur.

Vyplýva to z návrhu ministerstva financií, ktorý na utorkovom výjazdovom rokovaní v Sobranciach schválila vláda.

Vytvorené bude aj nové parkovisko a plochy na dočasné umiestnenie zadržaných áut. Pre peších v oboch smeroch by mal vzniknúť nový chodník.

Premiér konštatoval, že hranica je pripravená odolávať väčším vlnám nelegálnej migrácie.

„Naša východná hranica je tesná, nie sú v nej žiadne diery a cez našu krajinu si nikto nebude otvárať nejakú novú migračnú cestu, ktorou by húfne chcel pašovať ľudí do krajín západnej Európy,“ konštatoval Pellegrini, ktorý spolu so Sakovou skontrolovali aj úsek, ktorý sa momentálne vybavuje najmodernejšími technológiami.