Lídri PS/Spolu predstavili návrh zákona 'Lex Haščák'

Programový líder PS/Spolu Miroslav Beblavý avizoval už na utorňajšom brífingu, že predstavia zákon, ktorý má zabrániť, aby finančné skupiny prerastali do štátu, ktorý je potom bezzubý. Položil si otázku: "Čo s finančnými skupinami v zdravotníctve, spoločnosti a politike?"

Michal Truban spresnil, že PS/Spolu pripravuje dva návrhy zákona, ktoré majú oslabiť silu a moc finančných skupín. Majú sa týkať médií a zdravotníctva. Miroslav Beblavý informoval, že na podobe zákonov spolupracujú s Luciou Žitňanskou, v paragrafovej podobe ho predložia na decembrovej schôdzi NR SR.

Prvý zákon má zakázať krížové vlastníctvo v zdravotníctve a má zabrániť stavu, v ktorom teraz finančná skupina Penta vlastní všetko, nemocnice, poisťovne aj lekárne, a prelieva peniaze podľa ľubovôle. Zákon, ktorý sa týka médií, má uložiť majiteľom väčších médií, aby sa zapísali do protischránkového registra. Médiá by podľa tohto zákona nesmeli vlastniť tí ľudia, ktorí majú dlhodobý a veľký biznis so štátom.