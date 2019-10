Štát dá na rekonštrukciu Spišského hradu takmer päť miliónov eur

Časť Spišského hradu by sa mala urýchlene obnoviť, inak jej hrozí deštrukcia. Ministerstvo kultúry však nemá v rozpočte potrebných 4,82 milióna eur. Na dnešné výjazdové rokovanie vlády v Kežmarku preto predložilo návrh, aby na sanáciu objektov Spišského hradu v kritickom stave dal peniaze štát. Kabinet návrh podporil.

Investovať do pamiatky zapísanej v Zozname svetového kultúrneho dedičstva UNESCO sa plánuje v rokoch 2020 až 2022. Vyplýva to z návrhu na finančné zabezpečenie sanácie havarijného stavu Spišského hradu, konkrétne jeho románskeho paláca a západných palácov. Problémom je rozpadávajúci sa múr, ktorý ohrozuje okolie – zástavbu v Spišskom Podhradí a neďalekú štátnu cestu. V zlom stave sú aj klenby a dočasné zaisťovacie konštrukcie, ktoré sa už viackrát menili.

Potreba urýchleného zásahu

„Unikátnosť Spišského hradu zaväzuje, aby táto významná kultúrna pamiatka bola adekvátne udržiavaná a zachovávaná v čo najlepšom stave. Nedostatočné finančné pokrytie priebežných a nevyhnutných opráv vyústilo až do súčasného havarijného stavu viacerých objektov hradného komplexu,“ konštatuje Ministerstvo kultúry (MK) SR v návrhu. Upozorňuje, že odborný monitoring potvrdil potrebu urýchleného zásahu. „Akútny stav si vyžaduje potrebu reálne začať so zabezpečovaním a rekonštrukciou palácov, pretože ich skutočná deštrukcia sa stáva takmer nezvratnou a iba urýchlene začatie sanačných prác môže zabrániť ich nenávratnému poškodeniu,“ odôvodňuje ministerstvo.

Projekt rekonštrukcie Spišského hradu je rozdelený do niekoľkých častí a konkrétne sa týka románskeho paláca, západných palácov s kaplnkou, kapitánskeho domu (sociálno-hygienické zariadenie), sanácie hradného brala a úpravy nádvoria – jeho spevnených a zelených plôch a opevnenia. V zatiaľ vyčíslených nákladoch 4,82 milióna eur s DPH nie sú zahrnuté prostriedky na aktualizáciu projektovej dokumentácie a statiky a na projektovú dokumentáciu ďalších etáp obnovy Spišského hradu. Tieto práce na projektovej príprave by mali stáť 580 800 eur s DPH a bude nevyhnutné ich zabezpečiť pred realizáciou ďalších etáp celkovej obnovy hradu. Tá by mala okrem iného priniesť aj parkovisko a služby pre návštevníkov.

Románsky palác, obranná veža a ďalšie stavby sa nachádzajú na hornom hrade, najvyššej časti hradného vrchu Spišského hradu a sú z hradu najviac zachované. Spišský hrad je jeden z najrozsiahlejších hradných komplexov v strednej Európe. Od roku 1993 je súčasťou Zoznamu svetového kultúrneho dedičstva UNESCO ako súčasť zápisu Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia. Slovensko má v tomto zozname zapísaných sedem lokalít, z nich päť kultúrnych a dve prírodné. Hrad je národnou kultúrnou pamiatkou, zároveň je Spišský hradný vrch národnou prírodnou pamiatkou a je aj súčasťou územia európskeho významu Travertíny pri Spišskom Podhradí.

Rezort kultúry nemá na Spišský hrad peniaze

Ministerstvo kultúry aktuálne zabezpečuje viaceré veľké investičné akcie, napríklad komplexnú obnovu požiarom zničeného hradu Krásna Hôrka, rekonštrukciu a dostavbu sídla Slovenskej národnej galérie či rekonštrukciu Štátnej opery v Banskej Bystrici a uvádza, že „nedokáže zo svojej rozpočtovej kapitoly poskytnúť finančné prostriedky na okamžitú, nevyhnutnú a dostatočnú sanáciu objektov Spišského hradu v kritickom stave“. Ak sa ministerstvu kultúry podarí získať od štátu prostriedky, bude na obnove spolupracovať so Slovenským národným múzeom (SNM). Spišský hrad má totiž v správe národné múzeum.